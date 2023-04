Un calendario complicato attende la Fezzanese nella corsa salvezza

Sconfitta pericolosa quella subita dalla Fezzanese a Borgosesia nel turno infrasettimanale prima della Pasqua. Nella 34ª giornata del girone A di serie D la compagine del presidente Arnaldo Stradini perde 1-0 un’importante scontro diretto per la salvezza. Infatti i piemontesi con questa vittoria si portano ad una sola lunghezza dal team di Fezzano. Sconfitta comunque ingiusta in quanto i fezzanoti meritavano ampiamente il pareggio, avendo creato molte occasioni da gol superiori a quelle degli avversari colpendo anche un clamoroso palo con Cecchetti. Tra le fila dei ragazzi di Stefano Turi pesa l’assenza del bomber e capitano Baudi fulcro del loro gioco d’attacco. Verdi che comunque restano al nono posto in graduatoria ma vedono diminuire a sette punti il loro vantaggio dalla zona play out occupata in questo momento da un terzetto di squadre appaiate al quattordicesimo posto nell’ordine Pinerolo, Castanese e Derthona divario che dovranno cercare di conservare nelle restanti quattro partite che mancano da qui alla fine della regular season. Il calendario però per la Fezzanese è complicato dato che dovrà affrontare tutte squadre d’alta classifica nell’ordine Gozzano, Sestri Levante, Legnano e Bra.

Pertanto domenica prossima al ‘Miro Luperi’ di Sarzana con i gozzanesi sarà fondamentale conquistare un risultato positivo. Proprio a Gozzano la capolista Sestri Levante, malgrado abbia ancora una partita da recuperare sul campo del Ligorna martedì 11 aprile, imponendosi per 3-1 ha vinto matematicamente il campionato conquistando così una storica promozione in serie C. I ‘corsari’ portano a quattordici i punti di vantaggio sulla Sanremese che pareggia 2-2 il derby ligure del ‘Chittolina’ con il Vado. Distanza incolmabile visto l’esiguo numero di partite ancora da disputare. Grande la gioia per tutta la cittadina sestrese per un prestigioso traguardo ottenuto dopo una stagione entusiasmante e nella quale hanno letteralmente dominato il girone A di serie D conquistando ben 84 punti in trentatré partite giocate esprimendo il miglior attacco con 65 gol fatti e la miglior difesa con sole 22 reti subite.

Paolo Gaeta