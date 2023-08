Un 6° posto che vale oro "Orgoglioso dei ragazzi"

Sesti alle finali nazionali Under 18 B: festeggiano lo storico risultato i giovani della Venere Azzurra allenati da Carlo Foti, reduci dalle Final Eight di Santa Maria Capua Vetere. "Siamo veramente orgogliosi dei nostri ragazzi, che dopo un anno fatto di enormi sacrifici hanno coronato questo sogno, obiettivo storico in campo maschile per la nostra società che già in passato si era fatta valere in campo femminile. Un plauso anche al coach Carlo Foti e ai membri dello staff senza i quali tutto questo non sarebbe stato possibile" commenta il presidente Giuseppe Lo Presti. Dopo aver chiuso al primo posto la fase regionale del torneo, i pallanuotisti della Venere hanno superato il girone delle semifinali nazionali e staccato il biglietto per la Campania. "Per noi già il primato nella fase regionale del torneo e il successo nelle semifinali nazionali valevano come un oro – dichiara coach Carlo Foti – : siamo andati a Santa Maria Capua Vetere con la consapevolezza di vivere un ulteriore esperienza e provare a fare meglio dell’ottavo posto. Tuttavia, cominciando a giocare le prime partite del girone mi sono reso conto che nonostante tutte le squadre fossero di ottimo livello, nessuna prevaleva sulle altre, che tutte le gare si sarebbero giocate sul filo del rasoio e chi avrebbe avuto più lucidità, caparbietà ed esperienza avrebbe portato a casa l’intera posta".

Mettere da parte questa incredibile esperienza e farne tesoro in vista della prossima stagione il mantra in casa del club. "La Venere Azzurra – sottolineano dalla società – da anni lavora per creare una cultura pallanuotistica nel territorio, per avvicinare sempre più giovani a questo sport e trasmettere loro valori morali e tecnici. Un progetto a lunga scadenza ma che inizia a dare i primi frutti". Con la speranza di diventare sempre più consolidata realtà del panorama pallanuotistico italiano. Questa la delegazione della Venere Azzurra che ha vissuto l’esperienza delle Final Eight di Santa Maria Capua Vetere: Luca Lazzeri, Andrea Di Caro, Nicolò Franzoni, Alessio Conselmo, Davide Gatto, Luca Gnetti, Mattia Bertucci, Filippo Barcellone, Francesco Pelliccia, Manuel Biancardi, Nicola Sartori, Davide Sartori, Matteo Conselmo, Tommaso D’Imporzano e Vincenzo Antoniante; oltre a coach Foti, i dirigenti Luigi Barcellone e Marco Conselmo. Risultati: Lib. Roma Eur Pn-Venere Azzurra 8-6, Pol. Wp Palermo-Venere Azzurra 6-8, Cn Salerno-Venere Azzurra 17-7. Podio: Nc Monza, Onda Blu Dalmine, Plebiscito Padova.

Chiara Tenca