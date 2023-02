"Tutti allo stadio e riproponiamo la scooterata"

"A Udine conquistato un punto prezioso, si vede già la mano di Semplici, un uomo da ‘Picco’. Applausi a Nzola e allo spirito di reazione della squadra". I tifosi aquilotti rialzano la testa e pensano già al match-salvezza contro il Verona: "Tutti allo stadio e riproponiamo la scooterata". Ritrova il sorriso Giulia Carino: "Mister Semplici ha già trasmesso la sua personalità alla squadra, dopo il vantaggio degli avversari ho visto uno spirito di reazione da parte degli Aquilotti. Tra le note positive il ritorno al gol di Nzola e aver tenuto il risultato nei minuti di recupero. Domenica gremiamo il ‘Picco’ nella madre di tutte le partite contro il Verona, sarebbe bello riproporre la scooterata". Sereno Ernesto Azzarini: "Ho visto uno Spezia grintoso, probabilmente il cambio di allenatore ha trasmesso ai giocatori la voglia di dimostrare il loro valore. È l’ennesimo due a due, ma il primo in rimonta, a dimostrazione dello spirito reattivo della squadra. Complimenti a Semplici, il sistema di gioco, cambiato in corso d’opera con il passaggio dal 4-2-3-1 al 3-4-2-1, ha dato input benefici alla manovra. Il neo tecnico ha dato un tocco di personalità, mi è piaciuta tantissimo la sua grinta e partecipazione alla gara, un uomo da ‘Picco’. Contro il Verona riempiamo lo stadio, verrò appositamente da Bergamo per sostenere le Aquile". Elogi a Semplici anche da parte di Maurizio Musetti: "Mi pare che ci sia già il tocco del neo tecnico aquilotto perché ho visto una squadra più quadrata e propositiva, lo dimostrano gli ultimi cinque minuti di gara gestiti con maggiore sicurezza rispetto al recente passato. Importantissimo il rientro di Nzola, i suoi undici gol in ventuno partite ci danno l’idea di quanto sia fondamentale per la squadra. È chiaro che la partita di domenica prossima contro il Verona sarà fondamentale, mi auguro che il pubblico spezzino riempia il ‘Picco’ per trascinare le Aquile all’impresa". Rinfrancato anche Piercarlo Magroncini: "Il pareggio conquistato a Udine è molto importante, Semplici in pochi giorni ha già apportato input essenziali, in primis lo spirito di reazione ostentato dai bianchi. Ovviamente c’è ancora molto da lavorare sul fronte difensivo. Lo Spezia non ha mai fallito le partite decisive, credo che sarà così anche contro il Verona, trascinato da un pubblico che dovrà essere il dodicesimo uomo in campo".

Fabio Bernardini