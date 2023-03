"Tutti al Picco, sarà una sfida fondamentale"

"Trasformiamo il ‘Picco’ in una bolgia di calore e passione, la partita con la Salernitana sarà fondamentale, siamo pronti a essere il dodicesimo uomo". Cresce l’attesa tra i tifosi aquilotti per il match-salvezza di domenica prossima tra i bianchi e i granata campani. Arringa la tifoseria Massimo Lombardi del club Orgoglio Spezzino: "Viviamo questo momento con entusiasmo, apprensione e la voglia di dare quella spinta decisiva alle Aquile contro la Salernitana. Sarà una partita importantissima, il pubblico spezzino sarà il 12° uomo in campo. Come Orgoglio saremo tutti presenti allo stadio, c’eravamo in Serie C2 e in D, a maggior ragione in A...con orgoglio". Raffaele Sassarini del club Riviera Monterosso gemelli Currarini esalta il popolo bianco: "Il ‘Picco’ non ha bisogno di imparare nulla da nessuno. Come club vivremo questo rush finale con l’obiettivo di portare gente allo stadio. È un orgoglio vedere tanti tifosi di Monterosso al ‘Picco’ e in trasferta. Anche a Reggio Emilia c’erano venti monterossini sugli spalti, che si sono aggiunti ad altri tifosi di Corniglia e Pignone". Ottimista Gabriele Pierini del gruppo Belini frizzanti: "Se lo Spezia riuscirà a battere la Salernitana ipotecherà la salvezza, ma anche un pareggio non sarebbe male. Credo che con ancora 6-7 punti arriverà la salvezza. Ci sarà bisogno dell’apporto di tutti noi tifosi, dovremo essere il dodicesimo uomo in campo". Fiduciosa Lorena Bardi presidentessa del club ‘Franco Cavatorti’: "In questa parte finale del campionato cercheremo di moltiplicare gli sforzi come club. Stiamo già organizzando un pullman per Firenze. La partita contro la Salernitana sarà determinante, l’assenza di Nzola sarà pesante ma sicuramente gli altri giocatori daranno il massimo per centrare un risultato positivo". "C’è grande attesa per la gara di domenica, nella consapevolezza che la squadra ha i mezzi per ottenere la salvezza - spiega Lorenzo Guastini del club Romito Magra - Ho visto tanto entusiasmo dopo la vittoria con l’Inter, riempiamo lo stadio anche contro la Salernitana e incitiamo la squadra per novanta minuti. Da qui alla fine del campionato cercheremo come club di organizzare dei pullman, soprattutto per le trasferte di Bergamo e Cremona". Chiude Simone Anghileri del Gruppo Bullone: "Tutti gli spezzini dovranno essere allo stadio domenica prossima. Il pubblico ha sempre sostenuto la squadra, tutti noi daremo una mano agli Aquilotti da qui alla fine del campionato. Con tre vittorie la salvezza sarà in tasca, sono fiducioso. Come gruppo Bullone stiamo allestendo un pullman per Firenze".

Fabio Bernardini