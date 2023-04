Firenze presa d'assalto dai turisti: boom di presenze aspettando la Pasqua

Firenze, 2 aprile 2023 – Una domenica delle Palme da tutto esaurito per Firenze, che si appresta a vivere la vacanze pasquali, ormai imminenti, come non succedeva da anni. Nonostante il tempo incerto e la Half Marathon che avrebbe potuto congestionare traffico e afflusso di persone, il centro cittadino è stato letteralmente preso d’assalto da turisti e residenti.

Bastava passeggiare tra piazza della Signoria e piazza del Duomo per rendersi conto di quante persone abbiano scelto Firenze come meta per il weekend. La lunghissima fila agli Uffizzi non sarebbe una novità, ma la stessa fiumana di persone c’era anche al Bargello, al Duomo e a Palazzo Vecchio, oltre che in ogni strada e anfratto del centro.

A una settimana dalla Pasqua, in riva all’Arno si torna a respirare quell’aria che negli anni della pandemia si era persa, e si tornano a vedere tutti quei turisti che erano molto mancati a tutti i commercianti della città. Nonostante le previsioni del meteo non siano delle migliori per il prossimo fine settimana, Firenze si prepara ad accogliere centinaia e centinaia di turisti, come ufficiale apertura della stagione primaverile ed estiva.