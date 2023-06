Tre sconfitte, niente medaglia: Gamma Sarzana a mani vuote da Giovinazzo

Nessuna medaglia in arrivo dalla Puglia. L’Hockey Sarzana Gamma Innovation ha chiuso fuori dal podio la finale scudetto del campionato giovanile Under 23 che si è disputata a Giovinazzo. I rossoneri non sono così riusciti a ripetere l’exploit dei più giovani che nelle scorse settimane si erano aggiudicati il titolo tricolore nella classe Under 11 e il bronzo nella categoria Under 13. Nulla da fare dunque nonostante l’ottima partenza contro il Bassano in un confronto vinto con il punteggio di 6 a 3 che aveva fatto pensare a una nuova esaltante cavalcata. Impressione rafforzata anche dal successivo pareggio 4 a 4 ottenuto contro i padroni di casa del Giovinazzo, match nel quale si è esaltato Mirko Tognacca fresco del rinnovo della permanenza a Sarzana e autore della quaterna. Poi sono arrivate le sconfitte 4 a 2 contro il Viareggio e quella ancor più pesante per 8 a 2 di fronte al Correggio con reti ancora di Tognacca e Lavagetti. E’ così sfumata l’opportunità di chiudere l’intensa stagione con tre squadre sul podio ma resta comunque la soddisfazione di aver ottenuto l’accesso alla fase scudetto e averne portato a casa uno. Nelle finali di Giovinazzo l’Hockey Sarzana Gamma Innovation si è presentato con questi giocatori: Venè, Pistelli, Ungari, Angeletti, Baldocchi, Ponti, Lavagetti, Tognacca, De Gatto, Stefanucci.