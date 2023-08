Tre arrivi allo Zephyr La Spezia: la rosa dei valligiani

Dopo aver ufficializzato l’arrivo del nuovo mister Michele Delvecchio, la Zephyr Mulattieri Valdimagra è pronta a presentare l’intero parco giocatori. Sotto la guida del neo coach e direttore tecnico, (che finora ha allenato in tre stagioni la Emma Villas Volley Siena e la Pallavolo Massa Carrara, in serie C) i rossoblù sono decisi più che mai a prepararsi al meglio all’avvio del campionato nazionale di serie B. Al di là di qualche ulteriore innesto che potrà arrivare dal settore giovanile, soprattutto nel ruolo di libero, questa sarà la rosa completa dei valligiani: Palleggiatore: Daniele Cuti Opposti: Sergio Poggio e Diego Vescovi Centrali: Edoardo Benevelli, Alessandro Conti, Matteo Ruffo Bande: Dario Bottaini, Filippo Calcagnini, Gabriel Peripolli. Le ’new entry’, oltre a quella di Poggio e al ritorno di Calcagnini, entrambi provenienti dal Cus Genova, sono rappresentate da Cuti, Peripolli e Ruffo. Il primo è un alzatore palermitano annata 2001 con esperienze in passato in A3 ad Aversa e Modica, in A2 a Potenza Picena, in C a Macerata, San Vito- e Castellana. Peripolli è uno schiacciatore del ’99 di Valdagno (Vicenza), ex Palmi in A3 e Massa Lubrense, a Rovereto sia in B che in C. Matteo Ruffo (nella foto), centrale classe ’99 molisano di nascita ma veneto di adozione è già stato a Santo Stefano Magra qualche anno fa e arriva dal Tuscania (A3). Torna in Liguria anche Edy Benevelli che da un po’ di tempo veniva impiegato dal Valdimagra Volley Group in altre categorie. Il vice allenatore sarà sempre Marco Sisti.

Ilaria Gallione