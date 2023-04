Trading si arrende alla capolista

Npsg Trading Logistic

Negrini Acqui

NPSG TRADING LOGISTIC: Figini, Mandoloni 2, Vaquer, Bonati 14, Pierro 3, Moretti 7, Cormio 25, Marini 4, liberi De Muro e Briata, n.e. Borrello. All. Parisi L., Vice all.. Pala E.

NEGRINI ACQUI TERME: Cester 17, Perassolo 17, Sfondrini ne, Corrozzatto 4, Zappavigna 10, Bettucchi 8, Scarrone 16, liberi Dispenza e Martina, n.e., Morchio, D’Onofrio, Mariotti Mazzone. All.. Rizzo M.

Arbitri: Carbone e Camalero

Parziali set: 20-25 25-20 22-25 15-22

LA SPEZIA – La Negrini Acqui conferma il proprio valore, dimostrando di essere una formazione destinata a ben altra categoria. Le migliori percentuali sia in attacco che in ricezione e il divario vistoso sul numero di muri punto effettuati (14 contro 2) la dicono lunga sulla forza della capolista. A farne le spese è la Npsg Trading Logistic che, nonostante l’1-3, esce a testa alta dall’incontro, soprattutto considerate le condizioni precarie con i biancazzurri si presentano alla gara: capitan Lanzoni bloccato a letto, Vaquer che prova ad entrare per due punti solo nel quarto set, Mandoloni con un’infrazione al gomito che gli impediva il servizio spin, la sua ’arma letale’, e Marini in campo per onor di firma. Nonostante le numerose defezioni i padroni di casa tengono bene il campo e vincono il secondo set, complice anche una certa rilassatezza dei termali ormai con la matematica certezza dei play-off in tasca. Ottime soprattutto le prove di Cormio con i suoi 25 punti di cui 6 aces e di Bonati con 14 punti totali di cui 1 ace e 13 in attacco con quasi il 50% di positività. Nella prossima giornata la squadra di Parisi sarà impegnata in trasferta contro un Cus Genova alla disperata ricerca di punti salvezza.

Questi gli altri risultati del 23° turno: Colombo–Ciriè 3-1, Fenera Chieri–Sant’Anna Tomcar 3-0, Mercatò Alba–Albisola 3-0, Volley Parella–Cus Genova 3-0, Novi– Canottieri Ongina 1-3.

Classifica: Negrini Acqui 59, Ongina Pc 57, Alto Canavese 49, Volley Parella 44, Ciriè 40, Npsg Trading Logistic 38, Mercatò Alba 31, Zephyr Mulattieri 28, Fenera Chieri 27, Sant’Anna Tomcar 26, Cus Genova 25, Colombo 25, Novi 23, Albisola 11.

Ilaria Gallione