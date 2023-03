Trading ospita Torino Zepyhr il Cus Genova

Sarà un confronto di media-alta classifica quello che attenderà oggi pomeriggio alle ore 18 la Npsg Trading Logistic Volley nella 21.a giornata del campionato di pallavolo maschile serie B girone A. Scenderà, infatti, sul "PalaMariotti" il Volley Parella Torino che attualmente occupa la quinta posizione a tre punti di distacco dai biancazzurri, assestati al quarto posto. Gli spezzini saranno chiamati ad una prova difficile contro una formazione giovane, ma di ottime prospettive, guidata da un coach come Mollo che lo scorso anno militava in A3. All’andata gli uomini di Parisi diputarono una delle migliori partite, riuscendo ad imporsi con il punteggio di 0-3. Servirà la massima concentrazione per continuare la propria striscia di risultati positivi contro un avversario che fa del collettivo la sua forza più grande. Derby regionale, invece, per la Zephyr Mulattieri Valdimagra che, oggi alle ore 17, attenderà sul "PalaConti" il Cus Genova, formazione che in classifica vanta due punti in più dei ragazzi di Marselli. Ancora in dubbio la presenza del centrale Conti e della banda-opposto Vescovi, entrambi non in perfette condizioni. L’obiettivo dei rossoblù sarà quello di tornare al successo, vendicando la sconfitta rimediata al tie-break all’andata.

Ilaria Gallione