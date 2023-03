Trading Logistic vince E sale al quarto posto

NPSG TRADING LOGISTIC

3

FAS ALBISOLA

0

NPSG TRADING LOGISTIC: Figini 1, Mandoloni 1, Vaquer 4, Bonati 3, Moretti 3, Anghinetti, Cormio 15, Lanzoni 16, Marini 10, De Muro e Briata liberi; n.e. Borrello, Pierro, Moscarella. All.. Parisi L. Vice All.. Pala E.

FAS ALBISOLA SAVONA: Leonelli, Turco 3, Arzarello 3, Caviglia 4, De Negri 4, Vassyliev 3, Valdora, Cuzari 12, Bisio libero; n.e. Louza, Campi, Giacchino, Arboscello, Sciutto. All. Agosto C. Vice All.. Peluffo A.

Arbitri: Farnesi e Pulcini.

Parziali set: 25-20, 25-22, 25-15

LA SPEZIA – La Npsg Trading Logistic rispetta il pronostico e senza problemi supera l’esame Albisola. Sono bastati poco più di 70 minuti ai biancazzurri per archiviare la pratica con un netto 3-0 e per portarsi, complice la contemporanea sconfitta interna della Pvl Cerealterra di Ciriè, al 4° posto in classifica. Un risultato straordinario frutto del gran lavoro della squadra, che sotto la guida di coach Parisi e del suo staff si allena duramente con costanza e professionalità, e della società, con a capo il presidente Cananzi, che ha dato vita ad un gruppo ben organizzato e competitivo. Spezzini in campo con Mandoloni in regia e Lanzoni in diagonale, con Cormio e Marini di banda, con Moretti e Vaquer al centro e con Briata e De Muro a dividersi il ruolo di libero. Mister Agosto, orfano di Campi e Louza, risponde con TurcoCuzari, De Negri ed Arzarello schiacciatori, Vasylyev e Caviglia al centro e Bosio libero. I valori in campo sono a favore dei padroni di casa che si aggiudicano i primi due parziali grazie ad un paio di break a set che garantiscono quei 45 punti di vantaggio necessari per concludere le frazioni senza eccessivi affanni. L’ultima parte del match, terminata 25-15, è meno equilibrata con gli ospiti in evidente calo.

Ilaria Gallione