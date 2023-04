Trading Logistic gioca a Piacenza contro la vice capolista Ongina Zepyhr Mulattieri sfida il Parella

Avversario ostico per la Npsg Trading Logistic Spezia che questo pomeriggio alle ore 18 nella serie B maschile di pallavolo sarà ospite della vice capolista Canottieri Ongina nel 22° turno del campionato di volley maschile serie B girone A. Sul "PalaEdison" e sotto la direzione degli arbitri Vaschetto e Antonelli si assisterà ad un match di alto livello tra due formazioni decise ad accaparrarsi l’intera posta in palio. I piacentini, ben organizzati per centrare il salto di categoria, proveranno a rimanere in scia della prima della classe Negrini, distante solamente due lunghezze, mentre i biancazzurri, animati dall’ orgoglio e dalla voglia di riscatto, tenteranno di far dimenticare subito la brutta sconfitta registrata domenica scorsa contro il Volley Parella. All’andata gli emiliani si imposero con un netto 0-3, piegando senza troppi problemi le resistenze degli spezzini.

Impegno complicato anche per la Zephyr Mulattieri Valdimagra che dovrà vedersela in esterna contro l’ottimo Volley Parella. L’appuntamento è fissato per questa sera con fischio d’inizio alle ore 21 al "PalaManzoni". Sarà assente il libero Alessandro Vignali, che di recente ha, però, giocato in un altro ruolo. In forse gli schiacciatori Lorenzo Facchini e Alessandro Salsi. Il morale dei rossoblù è sicuramente buono considerati gli ultimi recenti risultati che hanno consentito di allontanarsi dalla pericolosa zona rossa. Nel girone d’andata furono i torinesi ad avere la meglio con un secco 0-3. Arbitri dell’incontro saranno Turco e Parola.

Ilaria Gallione