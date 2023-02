Trading Logistic e Zephyr cercano i tre punti

Sfida da non sottovalutare per la Npsg Trading Logistic che questo pomeriggio alle ore 18 al "PalaMariotti" ospiterà la Pallavolo Novi nella 16ª giornata del campionato di volley maschile Serie B. Gli avversari, guidati dalla presidente Elena Selmi, grande personaggio della pallavolo piemontese e non solo, si presenteranno al match a fronte di una classifica bugiarda che li vede relegati in zona retrocessione. Mister Dogliero, a cui non mancano certo né esperienza né palmares, ultimamente sembra aver trovato un assetto più stabile dopo l’innesto del nuovo palleggiatore. Solitamente il tecnico parte con la diagonale FormaggioMoro. Il primo è un regista arrivato in corso d’opera, solido e preciso con una traiettoria di palla morbida perfetta per l’esperto Moro, atleta di altissimo livello che spesso conclude le proprie gare sopra i 40 punti con percentuali oltre il 50%. I due posti 4 sono solitamente occupati dal giovane e promettente Giovannelli e da Repetto, elemento di raccordo che dà equilibrio a tutto il complesso. Al centro giostrano Mangini, Volpara e Cappettini. Quaglieri, molto forte in ricezione e Bonvini, che si fa preferire in difesa, sono i due liberi. Tra gli spezzini dovrebbe rientrare Lanzoni il cui infortunio è apparso meno grave del previsto. Un’ottima notizia per coach Parisi che è ben consapevole dell’importanza del match e che in settimana ha preparato al meglio la propria squadra sia dal punto di vista tecnico che mentale.

Appuntamento interno anche per la Zephyr Mulattieri Valdimagra che se la vedrà al "PalaConti" contro il pericolante Colombo Genova oggi alle ore 17. Tra i rossoblù saranno out le bande Salsi e Dario Bottaini. In forse anche il bomber Magnani. La posta in palio sarà altissima visto che entrambe le formazioni avranno bisogno dei tre punti per cercare di scrollarsi di dosso una situazione complicata. Da una parte i valligiani, fuori dalla zona rossa di una sola lunghezza, proveranno approfittare del favore del proprio palazzetto e del calore dei propri sostenitori per tenere le distanze dalle agguerrite concorrenti alla salvezza, mentre dall’altra parte i genovesi tenteranno di centrare il successo per sorpassare in classifica proprio i ragazzi di Marselli.

Ilaria Gallione