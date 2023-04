Tra Polisportiva Romito e Calcio Spezia Popolare il confronto è terminato son un salomonico pareggio

Un pareggio per non scoprire troppo le carte e risparmiare energie preziose in vista dei play off. Il calendario ha messo di fronte all’ultima giornata di campionato le due formazioni che si affronteranno per aggiudicarsi il lasciapassare per contendere al Brugnato il secondo posto in classifica. E così il confronto tra Polisportiva Romito e Calcio Spezia Popolare è terminato in parità, 1 a 1. Per i padroni di casa a segno Naclerio e risposta di Scappazzoni. Il Brugnato invece non ha faticato al "Cristoni" superando il San Lazzaro Lunense 5 a 0 con doppiette Polani e Dal Pra e guizzo di Baccelli. La formazione diretta da mister Lunghi ha chiuso a una lunghezza di distacco dall’Amegliese disputando un ottimo torneo. In rimonta la Bolanese B si è imposta contro il Luni Calcio 3 a 2. Dopo il vantaggio di Franceschini i padroni di casa hanno ribaltato la situazione nel primo tempo con Sylla e Sacchi. Nel secondo tempo punizione vincente di Carta e rete del successo firmata dal giovane Samuele Seravini.

La classifica finale del campionato di seconda categoria spezzina: Amegliese 42 punti; Brugnato 42; Polisportiva Romito 31, Calcio Spezia Popolare 30; Ceparana 27; Mamas Giovani 23; Luni Calcio 20; Calcio Nave 17; Bolanese B 16; San Lazzaro Lunense 3.