Torneo giovanile a Lerici a cura della Landini Basket

"Torneo del Magra" per cestisti delle annate dal 2004 alla 2007, ammessi due tesserati classe 2003, alla Gino Landini Lerici da oggi, venerdì 2, a domenica 4 giugno. Previsti due gironi di tre squadre l’uno, al termine i complessi terzi classificati in ogni raggruppamento se la vedranno direttamente per la 5ª e la 6ª piazza, le prime due si incroceranno in semifinale (quindi ’finalina’ per la 3ª e la 4ª posizione fra le perdenti e ’finalissima’ invece tra le vincenti). Arbitri federali, pranzi convenzionati ed eventuali attività per le compagini che giocheranno due partite nello stesso giorno, convenzioni presso una lista di ristoranti per i genitori.

Il programma al PalaBiagini lericino: oggi Landini-Valtarese nel girone A alle ore 9, Pontedera-Pontremoli nel B alle 11, Pallacanestro Milano-Valtarese alle 18 e Pontedera-Massa alle 20. Sabato 3: Landini-Milano alle 9, Pontremoli-Massa alle 11, semifinale fra la 1ª nel girone A e la 2ª nel B alle 18 e viceversa alle 20. Domenica 4: finale per il 5° e 6° posto alle 9, per il 3° e 4° alle 11, per il 1° e 2° alle 17.

Nel frattempo soddisfacente la stagione anche della parte maschile, oltre come noto di quella femminile, del settore giovanile della Gino Landini. Sotto la guida tecnica di Gabriele Ricci, sono pervenute ai playoff infatti sia l’under 19 che l’under 17 biancorosse, quest’ultima s’è piazzata un po’ meglio in campionato (terza) mentre l’U19 ha fatto un pochino più di strada nei playoff da cui comunque entrambe sono uscite con tutti gli onori delle armi di fronte ad avversari di calibro.

Fiore all’occhiello nel contesto, altresì, l’approdo nel giro della prima squadra lericina di quattro giovani del vivaio: il play-guardia Gabriele Rocchi di m 1,80 che ha peraltro debuttato in Serie D, la guardia-play Mattia Auzas di 1,83 che in D è andato in panchina, la guardia-ala Francesco Drago di 1,85 che s’è allenato varie volte con la 1ª come del resto l’ala-guardia Leonardo Valeriano di 1,85.

Questa comunque la rosa completa U19; Auzas, Battistelli, Caneri, Rocchi, Signorini, Quinzio, Maracci, Drago, Micheli, Galimberti e capitan Valeriano.

Mentre per quanto riguarda la U17 Gold: Andreani, Aricò, Biasolo, Bombardi, Cabano, Gramolazzo, Sammartano, Russo, Lazzini, Nardi, Sancarlo, Paganini, Filorizzo e capitan Bodini.

Andrea Catalani