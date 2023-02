"Siamo delusi e preoccupati, quello di Empoli è un pareggio che equivale a una sconfitta, non è questa la strada che porta alla salvezza". Amarezza e allarmismo nelle parole dei tifosi aquilotti dopo l’ennesima beffa finale patita dai bianchi al ‘Castellani’: "Serviva una migliore gestione della gara da parte di mister e giocatori". Week-end rovinato per Andrea Raiti: "Abbiamo riperso due punti allo stesso modo delle volte precedenti, un refrain micidiale. In chiave salvezza partite del genere peseranno come macigni, squadra e mister devono analizzare le gravi lacune emerse nella gestione della gara. Sono deluso e spaventato perché questo trend ci porterà in zone pericolose di classifica dalle quali sarà durissimo uscirne. Al netto delle tante assenze, anche Gotti deve dare ben altro atteggiamento alla squadra, questa non è la via che porta alla salvezza". "È un 2-2 equiparabile a una sconfitta – dice Lorenzo Guastini – Lo Spezia, da un po’ di partite, non è più brillante fisicamente e ha deficit di personalità nella gestione delle gare. È capitato anche in passato che ci fossero tante assenze, ma cali di concentrazione così non si erano mai visti. È bastata l’espulsione di Esposito per indurre le aquile a chiudersi troppo in difesa. Noi tifosi, comunque, dobbiamo compattarci con la squadra e sostenerla fino alla fine". Sconsolato Attilio Ricco: "Due punti buttati via, in parità numerica lo Spezia è sparito dal campo, non ha giocato con personalità. Una squadra troppo rinunciataria che si è chiusa in difesa sfruttando solo i contropiedi. Gotti non avrebbe, poi dovuto riproporre Esposito, già ammonito, nella ripresa. Sono preoccupato perché la difesa sta accusando l’assenza di Kiwior passato all’Arsenal, così come l’attacco la mancanza di Nzola. Esagerata l’espulsione di Esposito". Chiude Andrea Toracca: "Il dispiacere è enorme per altri due punti persi nel finale. Non bisogna, comunque, lasciarsi andare alle critiche eccessive verso giocatori esordienti che vanno sostenuti. Piuttosto i riflettori dovrebbero essere puntati sul preoccupante calo fisico della squadra nei venti minuti finali. Non mi hanno, inoltre, convinto i cambi di Agudelo e Gyasi, i sostituti non hanno dato il contributo sperato per tenere alta la squadra. Sarà fondamentale muovere la classifica anche con le ‘grandi’ per arrivare allo scontro diretto con il Verona più tranquilli".

Fabio Bernardini