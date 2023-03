Tifosi oggi al Picco per sostenere le Aquile

di Fabio Bernardini

"Lo Spezia ha bisogno di noi, tutti uniti in un’unica battaglia". I supporter aquilotti si stringono attorno alla loro squadra del cuore in vista del match-salvezza di domenica prossima, al ‘Picco’, contro il Verona. Oggi pomeriggio, alle ore 16, gli appassionati dei colori bianchi si ritroveranno al ‘Picco’ per infondere coraggio, forza e vicinanza a mister Semplici e alla sua truppa. "Una settimana fondamentale per il nostro sodalizio - affermano i ragazzi della Curva Ferrovia -, ci giochiamo tanto e sicuramente ci faremo trovare pronti come solo noi spezzini sappiamo fare. Appuntamento al ‘Picco’ per caricare i ragazzi e fargli capire che questa battaglia la vinceremo insieme".

I tifosi hanno, quindi, colto al volo l’opportunità offerta loro da Macia, Semplici e Melissano di aprire le porte dello stadio di viale Fieschi per l’allenamento delle Aquile. Il classico uovo di Colombo che contribuirà a rigenerare un po’ di entusiasmo in una tifoseria che da sempre, a prescindere dalla categoria, è abituata a vivere in modo simbiotico il rapporto con i protagonisti.

Una peculiarità quest’ultima riconosciuta proprio dal ds aquilotto Melissano che, su esplicita richiesta de La Nazione di avvicinare maggiormente la società e la squadra al popolo bianco, partendo dalla riapertura degli allenamenti al pubblico, ha dato il suo entusiastico assenso: "Sappiamo il valore della nostra tifoseria, come riesca a sostenere i giocatori nei momenti di difficoltà, per noi è molto importante aprire almeno un allenamento settimanale alla nostra gente e in questo abbiamo trovato ampia disponibilità da parte del nostro mister". E così è stato.

È stata poi la volta del capitano Gyasi appellarsi ai tifosi per il loro sostegno nella gara contro l’Hellas: "Sarà una partita importante, vi aspettiamo in tantissimi, siete il nostro dodicesimo uomo in campo".

La risposta dei fans delle Aquile non si è fatta attendere con l’annuncio della Ferrovia: "Domenica, alle ore 10, ritroviamoci dal ‘Toscano’ per caricare i ragazzi durante il loro passaggio a bordo del pullman in viale Amendola. Una volta entrati allo stadio troverete nei seggiolini la coreografia iniziale, tiratela su a inizio partita seguendo le istruzioni dei ragazzi in balaustra. Una finale da vincere tutti insieme". Si punta, quindi, a determinare un clima da "tutti per uno, uno per tutti", fondamentale per raggiungere qualsiasi impresa. Ne è ben consapevole mister Semplici, che ieri sera ha offerto una cena in un noto ristorante sulle alture cittadine a tutti i giocatori della rosa con lo scopo di compattare ulteriormente il gruppo.

Anche la prevendita dei biglietti sta andando molto bene, con oltre 9500 tifosi che saranno presenti allo stadio. Circa 8000 i biglietti già venduti nei settori riservati agli spezzini (vicino al sold out la Ferrovia) ai quali occorre aggiungere 1300 ticket già acquistati dei veronesi. Si va verso un ‘Picco’ gremitissimo, probabilmente esaurito in ogni di posto.