Tantissimi tifosi aquilotti, sabato prossimo, viaggeranno alla volta di Empoli per sostenere lo Spezia nel delicatissimo match contro gli azzurri locali. La maggioranza dei supporter si muoverà a bordo di mezzi privati: sono i casi dei ragazzi della Curva Ferrovia e dei tifosi del club Franco Cavatorti che hanno organizzato una serie di pulmini. I tifosi del Gruppo Bullone hanno, invece, allestito un pullman: il costo del viaggio è di venti euro, le prenotazioni si ricevono al bar Smoke di viale Italia 653, la partenza è prevista alle ore 12,30 dal parcheggio del Palasport. Tre i pullman organizzati dal gruppo Belini frizzanti: costo venti euro, per prenotazioni telefonare al numero 3403385453 (Gabriele) o rivolgersi all’edicola di Grazia Rossi della Maggiolina o al circolo Arci di Valdellora. La partenza è prevista alle ore 12 da via Prosperi. Anche il club ‘Orgoglio Spezzino’ è all’opera per reperire un pullman. I biglietti per il settore ospiti di curva sud (3100 posti la capienza) saranno acquistabili fino a venerdì al prezzo di 20 euro sul circuito Vivaticket.

Fabio Bernardini