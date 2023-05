Thomas Ghidoni vince il bronzo: è cintura nera

Il PalaPellicone, il tempio del judo Italiano, ha ospitato i campionati nazionali categoria cadetti, i futuri campioni si sono affrontati sul maestoso tatami di Ostia Lido con in palio l’ambito podio tricolore che consegna la cintura nera a chi ne ha accesso. Un solo spezzino, Thomas Ghidoni, della società Judo Insieme, qualificato grazie al suo secondo posto nella Rankin List nazionale, ad affrontare le finali nella categoria dei 46 kg. La gara inizia bene per Thomas che vince i primi incontri ma nei quarti di finale è vittima di un errato giudizio che gli preclude l’accesso alla finalissima. Ma la concentrazione rimane altissima, perché i recuperi per il terzo posto sono un’altra gara, che Thomas affronta a testa alta e si aggiudica la medaglia di bronzo, indossando finalmente la cintura nera. A seguire l’atleta spezzino in gara i due coach Matteo Ingrosso e Francesco Gigliola, i quali sottolineano l’impresa anche solo per il fatto che per Thomas è il primo anno nella nuova categoria.

Un altro atleta della Judo Insieme, Jacopo Savastano, dopo aver superato le qualificazioni regionali è impegnato nella finale nazionale juniores nel week end a Napoli e chissà, forse sarà un altro festeggiamento. Per un atleta di arti marziali, la conquista della cintura nera è sicuramente un traguardo importante per questo la società Judo Insieme La Spezia con sede nel quartiere della Pieve, festeggia i risultati ottenuti non solo da Thomas ma anche dal gruppo dei più piccoli, frutto di duro lavoro e sacrificio da parte di tutti gli atleti che si allenano tutti i giorni seguiti dallo staff tecnico che, con la professionalità di Vito Gigliola, Lamberto Lambertucci, Matteo Ingrosso, Alessandron De Nardi, Paolo Giacopinelli, Alessandro Peris, Luciano Pallotta, Alpinolo Venturini e tanti altri collaboratori, contribuiscono alla crescita dei ragazzi dello Judo Insieme. Il presidente maestro Francesco Gigliola, ringrazia tutti e rinnova l’invito a tutti coloro che volessero conoscere questo meraviglioso sport, di venire nel Parco della Pieve per provare a praticare questa disciplina olimpica.