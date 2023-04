Test spagnoli per Kevin Manfredi

Sei giorni con un bilancio positivo per Kevin Manfredi, sul circuito di Jerez de la Frontera a marzo e poi sul circuito di Montmeló ad inizio aprile, nei test ufficiali del Mondiale MotoE 2023. Il centauro spezzino ha potuto scoprire la nuova Ducati V21L e conoscere più a fondo il nuovo Team SIC58 Squadra Corse. Nelle prime tre giornate di test a Jerez il meteo non ha dato tregua ai piloti, con un alternarsi continuo di sole e pioggia, nonostante le condizioni meteo lo Spezzino si è dimostrato però fin da subito velocissimo chiudendo la prima giornata in terza posizione assoluta. Nei successivi test a Barcellona, Kevin ha lavorato invece sulla ricerca di setup differenti così da capire i bilanciamenti della moto, concludendo nella simulazione di qualifica e gara con un 8º e 7º posto, che fanno ben sperare in vista dell’inizio di campionato. "Sono felice del lavoro che abbiamo svolto – spiega Kevin – sopratutto delle varie prove tecniche fatte a Barcellona, che ci hanno permesso di raccogliere dati importanti in vista del primo round a maggio. Sto bene con tutto il team e lo staff tecnico, il loro metodo di lavoro mi piace, tanto che siamo riusciti ad essere sempre veloci e in costante miglioramento. La nuova Ducati V21L è una moto incredibile, mi ha trasmesso un buon feeling fin da subito". Kevin Manfredi chiude dunque queste prime giornate di test centrando gli obiettivi prefissati. Ora però è il momento di concentrarsi per il primo appuntamento stagionale del motociclista, la 24h di Le Mans, prima tappa del Mondiale Endurance. Quella di quest’anno sarà la sesta 24h di Le Mans a cui Kevin prenderà parte, la seconda in sella alla Yamaha R1 del Wojcik Racing Team.

Marco Magi