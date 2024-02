Ternana-Spezia 1-1: Di Serio l'agguanta in extremis dopo il vantaggio di Distefano

Terni, 11 febbraio 2024 – Sotto l'acqua, alla fine, è giusto così. Finisce in parità tra Ternana e Spezia al 'Liberati'. Succede tutto nel secondo tempo: prima la Ternana sbaglia un calcio di rigore, poi passa in vantaggio quasi al 90', però lo Spezia agguanta il pareggio al 5' di recupero con il nuovo entrato Di Serio. A dominare, comunque, è stata (anche nelle occasioni) senza dubbio quella ligure.

D'Angelo sceglie la stessa formazione che ha pareggiato in casa nello scorso turno col Catanzaro al Picco. Deve solo sostituire Hristov che ha un problema alla spalla, con Muhl.

Pericoloso in avvio lo Spezia, all'8 con la punizione che pesca in area Falcinelli, la cui deviaizone sotto porta viene deviata in angolo da Iannarilli, che si ripete un minuto dopo, sul corner, dopo il colpo di testa di Muhl.

Stop e tiro di Verde poi alla mezz'ora, ma il mancino lo chiude troppo e va sul fondo. Dall'altra parte, il diagonale di Pereiro al 32' non è troppo angolato e così Zoet para facile a terra. Un primo tempo dove gli aquilotti avrebbero meritato molto di più dei padroni di casa.

Dopo l'intervallo, tutto statico per D'Angelo mentre Breda sostituisce Luperini con De Boer. Passano due minuti e Falcinelli si sistema il pallone al limite dell'area, poi la sua conclusione sul primo palo viene deviata in corner da Iannarilli. Ma al primo errore dello Spezia, all'11', ne approfittano gli umbri: sbaglia Jagiello e Amatucci lancia Raimondo che viene steso da Zoet in area. Inevitabile il penalty assegnato da Dionisi: sul dischetto Pereiro che però calcia centralmente addosso a Zoet, bravissimo a non spostarsi e a respingere.

Ennesimo miracolo di Iannarilli al 24', sulla punizione perfetta di Salvatore Esposito, mentre Zoet esce coraggiosamente e riesce a respingere il tiro al 29' del neo entrato Distefano (che salta Nikolaou). La Ternana passa in vantaggio quando manca un minuto allo scadere dei tempi regolamentari: sul cross di De Boer, liscia Sgarbi ma sul secondo palo arriva Distefano che spinge la palla dentro. È l'1-0. Ma lo Spezia non demorde e il nuovo entrato Di Serio, all'esordio, si avventa su una respinta di Iannarilli e la tocca dentro in un'azione confusa in area. Poi, qualche attimo e il triplice fischio. Ora in classifica lo Spezia raggiunge l'Ascoli e si lascia alle spalle due squadre.

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli; Sgarbi, Capuano, Lucchesi (36' st Dalle Mura); Casasola, Luperini (1' st DeBoer), Pyyhtia, Carboni; Amatucci; Pereiro (20' st Distefano), Raimondo (40' st Dionisi). A disp. Franchi, Zoia, Sorensen, Boloca, Faticanti, Labojko, Favasuli, Marginean. All. Breda.

SPEZIA (3-4-2-1): Zoet; Bertola, Muhl, Nikolaou (46' st Moro); Mateju, Nagy, S. Esposito, Cassata (18' st Elia); Verde (19' st P. Esposito), Jagiello (19' st Di Serio); Falcinelli (30' st Bandinelli). A disp. Crespi, Jereskin, Tanco, Cipot, Vignali, Pietra, Candelari. All. D'Angelo.

Arbitro: Dionisi dell'Aquila (assistenti Preti di Mantova e Cavallina di Parma, quarto uomo Peletti di Crema; Var Abbatista di Molfetta, Avar Muto di Torre Annunziata).

Marcatori: 44' st Distefano (T), 50' st Di Serio (S).