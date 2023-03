Tennis, al Tc Sarzana Raimondi e Sambuchi trionfano al torneo Tpra

Una buona fetta della storia del tennis sarzanese si è ritrovata in campo per contendersi il trofeo nella finalissima del torneo Tpra di doppio maschile che ha fatto tappa al Tc Sarzana nel percorso di avvicinamento alla finale nazionale che si disputerà a maggio a Roma. Il titolo è andato alla coppia composta da Danilo Raimondi, alla sua seconda finale consecutiva dopo quella disputata nel doppio misto, e Alessandro Sambuchi che ha sconfitto al combattuto tie break del terzo set l’ex campione regionale Marco Bertoni impegnato con Luca Gervasio per 1-4 4-2 10-8 (nella foto in finalisti). Prosegue intanto la Coppa Italia a squadre: oggi a Levanto sfida tra la formazione di casa e il Follo A, venerdì al circolo tennis Lerici Venere All Stars-Sarzana Snoopy Team, mercoledì prossimo il doppio turno al Tennis Club Luni Mare e a Follo.