La ’Coppa Raffo’ è arrivata a Sarzana. Il cambio di consegne del prestigioso torneo di tennis è avvenuto sui campi dell’impianto Tc Sarzana di via Posta Vecchia nel combattutissimo derby tra i padroni di casa e il Tennis Club Spezia detentore del titolo avendolo conquistato un anno fa. La coppa è andata al sodalizio sarzanese presieduto da Gabriele Costantini, impegnato anche nelle vesti di atleta, che prosegue così il momento positivo avendo già conquistato in questo inizio di stagione agonistica il passaggio alla serie C. Il Tennis Club Sarzana ha affrontato l’impegno nella coppa "Raffo" schierando Nicola Bertola, Filippo Albani, Francesco Vetere, Riccardo Balatri, Gabriele Costantini. La manifestazione era limitata alla categoria 3.2 e dopo la cavalcata nei gironi si è arrivati al derby tra sarzanesi e spezzini forti del titolo conquistato un anno fa. Sabao e domenica intanto tornano in campo i giocatori del circuito provinciale Tpra. Si gioca al circolo tennis Follo il torneo di doppio misto coordinato da Maurizio Vallesi. In questo mese ci sono ancora due appuntamenti per consentire di mettere insieme i punti utili alla qualificazione al Master. Nel fine settimana del 27 e 28 gennaio infatti si giocano a Sarzana sia il doppio maschile che quello femminile. Per entrambi il referente è Pier Aldo Canessa.

Nella foto: la squadra del Tennis Club Sarzana vincitrice della Coppa Raffo