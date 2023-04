Tegola Spezia, si ferma Zurkowski Agudelo si candida per sostituirlo

di Fabio Bernardini

Szymon Zurkowski salterà il match contro la Lazio. Il centrocampista polacco, già nella seduta di martedì scorso, era stato costretto a fermarsi per un risentimento all’adduttore sinistro accusato nel corso della gara di Firenze. Ieri la doccia fredda con il giocatore costretto a sottoporsi alle terapie e a dare forfeit per la partita di domani sera (si cercherà di recuperarlo per il match di Genova contro la Sampdoria). Una tegola per mister Semplici che sull’atleta di Tychy puntava moltissimo anche alla luce della sua ottima prestazione al ‘Franchi’. Oltre a Zurkowski, mancheranno altri due ‘pezzi’ da novanta: Bastoni, appiedato dal giudice sportivo e Holm infortunato. Saranno assenti anche Zovko, Beck e Moutinho. Torneranno a disposizione Caldara e Agudelo, quest’ultimo probabile titolare nel ruolo di mezzala al posto di Zurkowski. La formazione iniziale che il tecnico aquilotto opporrà alla Lazio dovrebbe ricalcare, a grandi linee, quella vista contro la Fiorentina, con qualche possibile modifica. Scontata la presenza a guardia dei pali di Dragowski, con Wisniewski e Ampadu centrali di difesa, supportati ai lati da Amian e Nikolaou. L’alternativa potrebbe essere il ritorno di Reca a sinistra, con lo spostamento di Nikolaou in posizione centrale al posto di Wisniewski. Sulla linea mediana piene conferme per Ekdal e Bourabia, con il più che probabile inserimento di Agudelo a completare il trio. In attacco Nzola sarà affiancato da Gyasi, con il consueto ballottaggio tra Maldini, Verde e Shomurodov per la maglia restante. Nelle fila della Lazio non passerà inosservata la presenza del portiere Provedel, grandissimo protagonista con la maglia dello Spezia di due salvezze straordinarie in Serie A (60 presenze all’attivo). Il portierone friulano, passato alla Lazio per 2,5 milioni di euro, sta facendo cose memorabili: solo venti i gol incassati in ventinove partite disputate.