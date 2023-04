Tarros, vietato sbagliare Assalto al Valdarno

"Gettare tutto alle ortiche proprio ora sarebbe da c…i". Maurizio Caluri non fa rigiri di parole per chiarire concetti e speranze. La lunga e dispendiosa rincorsa non deve e non può finire ora. E il direttore sportivo della Tarros va dritto a quello che ad oggi potrebbe rappresentare l’unica incognita, ovvero la capacità di tenere alte concentrazione e determinazione negli ultimi 160 giri di lancette, equamente suddivisi nelle 4 gare che mancano al termine della stagione regolare. "I ragazzi sanno che basta poco – prosegue Caluri – per andare fuori strada. In settimana Andrea (Scocchera, il coach) ha giustamente tenuto alta l’asticella ed i ragazzi li ho visti bene: mi pare che siano pronti per queste ultime 4 sfide".

Sette vittorie consecutive, 8 nelle ultime 9 uscite, dicono che la Tarros è la squadra più in forma del torneo ma è vietato adagiarsi sugli allori, ne sa qualcosa di simile la Virtus Siena (12 vittorie consecutive) che nell’ultimo mese ha dilapidato tutto con 4 ko consecutivi (in settimana è stato esonerato l’allenatore) e dopo aver raggiunto la vetta della classifica ora è addirittura sesta. Come già detto la Tarros è padrona del proprio destino, vincendole tutte verrebbe promossa matematicamente nella prossima B Interregionale, ma potrebbe bastare anche meno a seconda di cosa accadrà sugli altri campi, ad iniziare soprattutto da Castelfiorentino-Prato in programma oggi in contemporanea col PalaSprint. La Tarros deve pensare innanzitutto a se stessa e quindi all’avversario odierno che si chiama Valdarno (PalaSprint ore 18, arbitri Davide Cirinei di Pisa e Lorenzo Cima di Viareggio), compagine che non ha ancora mani vinto fuori casa, ma è chiaro che una vittoria di Prato a Castelfiorentino potrebbe facilitare il percorso ed avvicinare anche il giorno della promozione.

G.S.