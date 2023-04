Tarros Spezia, una vittoria per la serie B

A 80’ dal termine della stagione regolare sei le squadre per i tre posti ancora disponibili: Legnaia, Spezia, Castelfiorentino, Prato, Virtus Siena ed Arezzo, con altri due scontri diretti nell’ultimo turno, Prato-Legnaia ed Arezzo-Tarros. Per i ragazzi di Scocchera quella odierna contro Prato è la gara che molto probabilmente deciderà la stagione avendo in negativo il bilancio negli scontri diretti. Per chi vince vale infatti il passaggio immediato al nuovo asset della C Gold, cioè la B Interregionale, una sorta di ex B2 che resta pur sempre il 4° campionato nazionale (dopo A1, A2 e B) ma qualitativamente molto più impegnativo del campionato odierno e la cui organizzazione sarà divisa a metà tra Settore Agonistico (per la composizione dei gironi) e Comitati Regionali (che si occuperanno dell’organizzazione del format a Conferences geografiche, 4, probabilmente con 2 divisioni ciascuna da 12 squadre). Chi oggi invece perde si giocherà probabilmente gli ultimi due posti per la nuova B Interregionale nella post-season dei play-off.

E il PalaSprint si appresta a vivere un’altra primavera vestito a festa visto che i bianconeri oramai da due stagioni consecutive sono protagonisti di prim’ordine, avendo sfiorato la promozione in B due stagioni fa perdendo la finale contro Saronno e fermati in quella scorsa proprio da Prato, che si impose nei play-off in gara-3 contro una Tarros falcidiata dagli infortuni. La Tarros, squadra dal potenziale offensivo come poche, se vuole portare a casa gioco e partita deve però soprattutto difendere: impensabile porsi fuori da questo ordine di idee. E ciò significa sbattersi con intelligenza per gli interi 40’: la gara di un mese fa contro la corazzata Cecina, capolista già promossa, è quella a cui guardare e rifarsi per capire cosa fare anche questo pomeriggio. "Credo che ci meritiamo di chiuderla oggi, davanti al nostro meraviglioso pubblico – dichiara Maurizio Caluri, direttore sportivo del club di ‘via Parma’ – ; sono d’accordo: se difendiamo come contro Cecina non c’è storia. Ma bisogna tornare a quel sacrificio, perché se difendiamo come contro Valdarno non andiamo da nessuna parte, questo è cristallino".

L’avversario è tosto, sotto ogni punto di vista; oggi si ritrova in un match da dentro o fuori soltanto perché ha incredibilmente dilapidato il proprio vantaggio perdendo le ultime tre gare e nell’ultima anche con strascichi di provvedimenti disciplinari. PalaSprint verso il tutto esaurito anche per la presenza di un folto numero di tifosi pratesi: palla a due alle 18 e direzione di gara affidata ai pisani Marco Corso e Lorenzo Nocchi.

G.S.