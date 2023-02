Tarros Spezia non ne azzecca una Per Legnaia vittoria sul velluto

TARROS SPEZIA

65

OLIMPIA LEGNAIA

78

TARROS SPEZIA: Bolis 11, Ramirez 3,Menicocci ne, Marrucci 7, Gaspani ne, Steffanini ne, Vignali 11, Fazio 3, Pietrini ne, Seskus 11, Balciunas 17, Tedeschi 2. All. Scocchera. TL: 1418.

OLIMPIA LEGNAIA: Baldasseroni, Pracchia 4, Radchenko 13, Baldinotti, Riboli ne, Giannozzi, Sakellariou 12, Quaglia 10, del Secco 11, Cherubini 2, Nikoci 13, Scampone 13. All. Zanardo. TL: 58.

Arbitri: Giacomo Posarelli di Grosseto e Francesco Barbarulo di Vinci.

Parziali: 24-22, 38-40, 55-63.

LA SPEZIA – Ci avevamo visto lungo. Quello di domenica scorsa in casa del Valdsieve è stato un ’brodino’, come volevasi dimostrare. E quella vista ieri è stata una prestazione imbarazzante che di fatto decreta, al momento, il fallimento della stagione per la Tarros Spezia. Questo nonostante manchino ancora ben 11 gare. In oltre 40 anni che seguiamo le sorti cestistiche cittadine, uno scempio così è difficile da rammentare ed anche da raccontare.

Quella scesa in campo è stata una squadra senza capo né coda che mette tutti quanti di fronte alle proprie responsabilità. Pronti via ed è subito 5-14 dopo poco più di 3’. Time-out da cui esce sicuramente una Tarros migliore che riprende l’inerzia del match in mano ed anzi arriva al +6 (35-29) del 15° con la tripla di Marrucci che sbaglia poi il contropiede del +8. Di qui in avanti è puro delirio cestistico. Palle perse in quantità industriale, non provocate, sulle quali Legnaia costruisce e racconta tutto un altro pomeriggio: squadra in piena fiducia quella di coach Zanardo che gioca bene, semplice, e da oltre l’arco ammazza sempre ogni velleità bianconera. Emblematico poi anche l’ultimo quarto in cui ci sarebbe ancora tempo per ribaltare il -8, ma nei primi 6’ e mezzo la Tarros segna 4 punti e tutti dalla lunetta. Ora c’è solo da rimboccarsi le maniche e vivere alla giornata sperando nelle disgrazie altrui.

G.S.