Tarros Spezia, la giornata più bella La capolista Cecina spazzata via

tarros spezia

74

CECINA

69

TARROS SPEZIA: Bolis 9, Ramirez 10, Marrucci, Gaspani ne, Steffanini ne, Vignali 13, Fazio 2, Pietrini ne, Morillo ne, Seskus 13, Balciunas 18, Tedeschi 9. All. Scocchera. TL: 1821.

CECINA BASKET: Ticà ne, Pellegrini ne, Ianuale 11, Mezzacapo ne, Guerrieri 5, Fattori 2, Bruni 4, Puccioni 11, Bracci 4, Pistillo 7, Turini 11, Pistolesi 14. All. Da Prato. TL: 1012.

Arbitri: Filippo di San Giuliano Terme e Baldini di Castelfiorentino.

Parziali: 19-16, 35-42, 57-59.

Note: uscito Fazio per 5 falli (69-66, 38°)

LA SPEZIA – Tutti in piedi. Sì, perché questa Tarros finalmente si scopre grande. L’aveva chiesto patron Caluri ed i ragazzi hanno risposto ‘presente!’, con una prestazione da incorniciare. Una Tarros così, finora, non si era mai vista: capace, determinata, per gli interi 40’. Per battere la capolista, composta da giocatori che la B e la A2 l’hanno fatta per davvero, ci voleva la partita perfetta, di sudore e sacrificio, soffrendo fino alla fine. I bianconeri partono forte, soprattutto in difesa dove lasciano poco o nulla ai centimetri e muscoli avversari e quando Seskus mette la tripla del +9 (13-4, 5°) coach Da Prato è già costretto a riordinare le idee chiamando time-out. Cecina si riorganizza ma Spezia non molla di un centimetro: Cecina che fa valere i numerosi mis-match e il -7 con cui si va al riposo lungo non rende merito ai bianconeri.

Alla ripresa la tripla di Puccioni porta Cecina a +10 (35-45, 31°) ma questa Tarros ha il cuore e i tentacoli di Ramirez. Nonostante la qualità dei cecinesi, la Tarros si riporta nel match con Ramirez: 6 punti consecutivi per il 57-59. Il PalaSprint si infiamma. E poco dopo quando Balciunas mette la tripla del sorpasso (60-59) diventa una bolgia. C’è l’infortunio di Ramirez al 36’ ma questa Tarros non ne risente ed anzi è tutto ancor più vero quando Bolis esce da un blocco in equilibrio precario ma mette la tripla del +6 (69-63, 37°). Vignali ed ancora una tripla di Balciunas mettono il sigillo finale. Ora grande ammucchiata in testa: 6 squadre in due punti. Dopodomani a Siena, sponda Virtus, che ha perso dopo 13 turni di imbattibilità. Ma questa Tarros, con questo spirito non può e non deve lasciarci sul più bello.

G.S.