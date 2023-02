Tarros Spezia deve vincere se vuole i play off

Gara spartiacque? Saranno tutte così. Per una squadra che punta ad occupare uno dei primi tre posti ed ha nella qualità di cui dispone i mezzi per centrare l’obiettivo, il ritardo già di 4 punti, seppur ancora lieve, ma comunque consistente, dal terzo gradino occupato da Prato e con Virtus Siena ora anche quarta, pone i ragazzi di Scocchera (quinti in classifica) con le spalle al muro. Un refrain usato e che useremo da qui fino al termine della stagione (con oggi mancano 12 gare). Oggi al PalaSprint arriva Olimpia Legnaia che insegue i bianconeri a due lunghezze, mentre domenica prossima si va a Quarrata (i pistoiesi, che domenica scorsa hanno imposto lo stop alla capolista Castelfiorentino, invece inseguono a quattro); Legnaia appare obiettivamente un gruppo in grande fiducia e in salute visto che solo 15 giorni fa, in trasferta, ha obbligato la capolista Castelfiorentino al supplementare dopo essere stata avanti con autorevolezza anche di 11 punti, mentre domenica scorsa invece ha strapazzato la Mens Sana Siena.

Fu proprio la gara di andata a Firenze persa all’overtime e in cui non bastarono i 95 punti segnati, a generare il primo timido campanello di una stagione vissuta con qualche incertezza di troppo, tanto che il club è intervenuto a gennaio sul mercato con l’innesto del play lituano Seskus ed ora a febbraio riportando in squadra Niccolò Steffanini, con quest’ultimo che ha già esordito a Pontassieve sette giorni fa. Legnaia aspira anch’essa ad uno dei primi tre posti e così a gennaio ha ingaggiato Francesco Quaglia, centro classe ‘88 di 208 cm approdato alla Virtus Bologna a soli 16 anni e poi tante esperienze in giro per l’Italia, facendo principalmente la spola tra A2 e Lega Basket: "Tanta esperienza ed un curriculum che parlano da soli – ha evidenziato il coach toscano Riccardo Zanardo – e che è arrivato a Legnaia portando solidità e carattere sotto le plance". Si profila dunque un match di sostanza, difficile, fisico, oseremmo dire da play-off, ma saranno tutti così d’ora in avanti: palla a due alle ore 18. Arbitrano Giacomo Posarelli di Grosseto e Francesco Barbarulo di Vinci (Fi).

G.S.