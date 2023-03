Tarros Spezia continua la rincorsa A Livorno la terza vittoria di fila

DON BOSCO LIVRONO

60

TARROS SPEZIA

78

DON BOSCO LIVORNO: Ciano 8, Bandini, Paoli 21, Maniaci 3, Carlotti, Lamperi, Giachetti 4, Gamba 2, Rovetto, Deri 12, Mori 6, Balestri 4. All. Barilla. TL: 1119.

TARROS SPEZIA: Bolis 10, Ramirez 8, Marrucci 12, Vignali 20, Fazio, Pietrini ne, Seskus 12, Sacchelli, Balciunas 8, Tedeschi 8. All. Scocchera. TL: 913.

Arbitri: Michele Marinaro di Cascina (Pi) e Lorenzo Pampaloni di Terranuova Bracciolini (Ar). Parziali: 12-22, 38-39, 46-60.

Livorno – Da Livorno arriva la terza vittoria consecutiva della Tarros. Una gara per nulla scontata a dispetto dell’ultimo posto in classifica occupato dai labronici e che i ragazzi di Scocchera riescono a portare a casa. Gara sostanzialmente equilibrata almeno fino al riposo lungo con i locali che la recuperano nel 2° tempino grazie alla 2-3 e riproponendo in cabina di regia la loro ‘stella’ Paoli, ma lo Spezia dà comunque l’impressione di poter tenere in mano l’inerzia della gara. I bianconeri escono meglio dai blocchi dopo il riposo lungo anche grazie ad una difesa più incisiva (infatti i toscani segnano 3 punti nei primi 4’) che consente di allungare al +14 dell’ultima pausa. Ultimi 10’ in cui la Tarros praticamente amministra toccando anche il +20 (56-76, 37°) con un’azione da tre di Vignali. Domenica al PalaSprint arriva la capolista Cecina, quintetto da fuoriclasse, ma con troppi alti e bassi per la qualità del roster. Fazio e compagni devono cercare di fare l’impresa anche perché dopo 3 giorni saranno di scena a Siena (sponda Virtus): due gare spartiacque dalle quali bisogna assolutamente prendere almeno due punti per continuare a coltivare i propri sogni.

G.S.