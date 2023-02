Tarros Spezia col cuore e l’orgoglio rimonta e vince a Quarrata

Querrata

82

Tarros Spezia

91

QUARRATA: Zucconi ne, Balducci 22, Cantrè, Falaschi, Rossi 22, Regoli Fed. 21, Frati ne, Riccio 7, Frangioni, Calugi 2, Regoli Fra. 3, Mustiasta 5. All. Tonfoni. TL: 1519.

TARROS SPEZIA: Vivi ne, Ramirez 8, Marrucci 11, Vignali 21, Fazio 2, Seskus 18, Sacchelli ne, Balciunas 24, Tedeschi 7. All. Scocchera. TL: 1016.

Arbitri: Andrea Fabiani di Livorno e Samuele Rossetti di Rosignano Marittimo (Li).

Parziali: 29-20, 51-49, 66-72.

QUARRATA (Pt) – Con le spalle al muro ed in piena emergenza la Tarros ritrova l’orgoglio e si regala due punti che se non cambiano, ad oggi, la stagione, la tengono comunque viva. Già il primo tempo non rende giustizia ad una Tarros che si perde negli ultimi minuti arrivando poi al -12 (32-20, 11°). Salgono in cattedra i due lituani che riaprono la partita. Dopo il riposo lungo è la tripla di Balciunas che cambia l’inerzia del match: 53-54 al 23°. Quarrata resta agganciata ma la Tarros non arretra di un millimetro. I pistoiesi producono il massimo sforzo arrivando al -2 (71-73, 33°) firmato da Calugi, ma ci pensa Ramirez con una tripla che fa esplodere la panchina e liberare le paure. Ancora Ramirez e sempre da oltre l’arco disegna il +10 subito dopo imitato da Vignali con tripla ed altri due liberi per il 71-86 del 36°. La Tarros inizia a giocare col cronometro e alla fine si porta a casa due punti meritatissimi che sicuramente in pochi pronosticavano alla vigilia in virtù proprio di una settimana a dir poco tribolata. Si può e si deve ripartire da qui. Non sarà facile ma la strada è solo questa. Domenica col Costone Siena al PalaSprint con questo nuovo spirito per dire ancora la nostra. G.S.