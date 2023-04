Tarros Spezia chiude ad Arezzo

Passata la travolgente euforia per l’approdo alla B Interregionale, lo Spezia Basket Tarros disputa l’ultima della stagione regolare di C Gold. Tutte in contemporanea le otto gare che restano, con i bianconeri che finalmente potranno giocare con la testa libera domani, domenica, sono ad Arezzo (ore 18, arbitri Giacomo Natucci di Bagni di Lucca e Giuseppe Salvo di Pisa) contro una formazione che ha inanellato ben 7 vittorie consecutive e che in teoria può ancora ambire al 4° posto ed ultimo utile per l’approdo diretto in B Interregionale sebbene sulla carta resta ad appannaggio più probabilmente di Castelfiorentino, a cui basta vincere in casa contro la Mens Sana Siena. Arezzo che proprio a Siena nel turno precedente ha riabbracciato dopo quasi un anno di assenza la propria ‘bandiera’ Matteo Cutini e che oggi torna sul parquet amico proprio contro i ragazzi di coach Scocchera.

G.S.