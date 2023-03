Tarros Spezia al dunque Arriva la capolista Cecina

Tre gare in sette giorni, di cui le prime due dal coefficiente di difficoltà elevatissimo: oggi al PalaSprint contro la capolista Cecina e mercoledì sera a Siena contro la Virtus, in serie positiva da 12 giornate. Domenica prossima poi ancora al PalaSprint per chiudere il trittico contro Altopascio. La Tarros che è 6ª a sole due lunghezze dal 2° posto, e a 4 dalla capolista e che finora ha vinto solo uno degli scontri diretti con chi la precede, avendo avuto la meglio di misura a fine novembre proprio contro la Virtus Siena che però viaggiava ancora a scartamento ridotto, deve provare a racimolare almeno due punti tra oggi e mercoledì per mantenere vive le speranze di promozione diretta; tanto più che la Federazione, con un colpo di scena a stagione in corso, ha deciso di non arrogarsi più le 20 wild card previste dalla riforma dei campionati per l’accesso all’Interregionale 2023-24 (che è stato ribattezzato B Interregionale), ma di redistribuirle ai vari Comitati Regionali secondo le classifiche dei tornei di C Gold in fase di svolgimento. Secondo la nuova distribuzione che prevede 64 qualificate dirette (anziché 44) in aggiunta alle 32 provenienti dalla B le promosse dalla C Gold Toscana sarebbero così 4 direttamente più 2 dai play-off per un totale di 6. "E’ ora di diventare grandi – afferma col solito spirito battagliero il presidente Danilo Caluri – ; loro hanno talento da vendere, ma anche noi abbiamo le nostre carte da giocare. Come sempre le partite si vincono difendendo forte e stando concentrati per gli interi 40’". Per il match di cartello dell’8ª di ritorno Al PalaSprint, palla a due alle ore 18: arbitrano Filippo Biancalana di San Giuliano Terme (Pi) e Matteo Baldini di Castelfiorentino.

G.S.