Tarros Spezia ad Agliana con la B in palio

AGLIANA (Pistoia)

Agliana, Prato ed Arezzo. Gira che ti rigira servono almeno 4 punti da queste tre sfide, a meno che… Sì a meno che tra sette giorni nello scontro diretto e big-match contro Prato i bianconeri vincano con almeno 6 punti di scarto. Ecco che allora basterebbero solo quei 2 di punti contro Prato per festeggiare la promozione nella B Interregionale. Ma siccome la gara contro i lanieri ci sarà al PalaSprint appunto solo tra sette giorni ecco che la Tarros non può e non deve mettere il carro davanti ai buoi ma pensare unicamente al match odierno in terra pistoiese e portarlo a casa. Anche perché Prato è una squadra che nelle ultime stagioni è risultata sempre indigesta al club dei Caluri, basta ricordare gara-3 dei play-off della passata stagione, ma decisivi furono in quell’occasione anche gli infortuni occorsi a Bolis e Ramirez che limitarono e non poco le rotazioni di coach Bertelà, ma anche il ko nell’andata ad inizio gennaio, nonostante l’esordio di Seskus in bianconero, quando Fazio e compagni vennero ribaltati dopo essere stati avanti anche di 12.

"Il successo di domenica scorsa contro Valdarno ha confermato che stiamo attraversando un buon momento di forma – commenta Maurizio Caluri, direttore sportivo del sodalizio di ‘via Parma’ – ed infatti è arrivata l’ottava vittoria consecutiva. E’ anche vero che abbiamo pensato solo a chi ne faceva di più e questo non va bene, perché una squadra come la nostra non può permettersi di perdere la mentalità difensiva che faticosamente Andrea (Scocchera, il coach, ndr) ha con certosina pazienza cercato di inculcare nei ragazzi. Siamo secondi e resto fiducioso di arrivare tra le prime quattro, ma abbiamo visto altresì che a Virtus Siena e Prato è bastato un attimo per ritrovarsi sesta o quinta dopo una sconfitta. Non possiamo permetterci di abbassare la guardia". E per dare seguito alle parole di Caluri bisogna tornare a difendere e forte. L’assenza di Ramirez, lasciato precauzionalmente a riposo contro Valdarno per un problema alla spalla e per un leggero fastidio alla coscia, non può e non deve essere un alibi per non difendere.

E questo pomeriggio ad Agliana (PalaCapitini ore 18, arbitri Michele Marinaro di Cascina e Michele Forte di Siena) 8ª in classifica e che solo 15 giorni fa ha superato in casa Castelfiorentino, non bisognerà risparmiarsi anche perché come dice Tommaso Mannelli, coach di Agliana: "Ci aspettiamo una partita dove dovremo mettere tanta energia e aggressività, abbassare il talento offensivo degli avversari, ma anche avere fiducia in noi stessi. Siamo in casa, stiamo bene e vogliamo provare a giocarcela fino alla sirena". La Tarros è dunque avvisata.

G.S.