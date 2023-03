Tarros Spezia a Lucca Altra ’finale’ da vincere

Ultimamente hanno vinto contro Castelfiorentino e Prato, vengono da 8 successi nelle ultime 9 uscite, se non fosse per un girone di andata piuttosto sottotono, sicuramente ci sarebbe anche Lucca lì a contendersi un posto per la promozione diretta. La premessa racconta più di ogni altra cosa e della classifica (lucchesi con soli 22 punti e che da gennaio hanno letteralmente svoltato, lottando ora per i play-off), con la Tarros che questa sera la incontra al PalaTagliate alle ore 21,15 con arbitri Samuele Montano di Siena e Carlo Cignarella di Pisa.

Il giovane coach dei lucchesi Francesco Nalin, classe 92, così parla del match di stasera: "Adesso è la volta dello Spezia, una squadra non profonda, come le altre di testa, ma con 67 giocatori da categoria superiore che hanno messo in difficoltà ogni franchigia, sia in casa che in trasferta. Onestamente, mi piacerebbe rifarmi della brutta figura dell’andata, noi si dovrà stare sul pezzo, sempre, indipendentemente da che piega prenda la partita".

In casa Tarros la settimana è passata anche per ricaricare per quanto possibile le energie dopo le tre sfide in sette giorni, ma il morale è alle stelle come ci conferma Maurizio Caluri, direttore sportivo dei bianconeri. "I ragazzi e lo staff sono carichi e determinati. Sanno che quella di Lucca è l’ennesima gara che può indirizzare la stagione. Noi, abbiamo tutte finali per raggiungere il nostro obiettivo".

Con oggi mancano 5 gare al termine della stagione regolare e vincendole tutte la Tarros verrebbe promossa matematicamente nella B interregionale.

