Tarros Sarzanese ritrova il sorriso Vittoria sofferta sul San Desiderio

TARROS SARZANESE

3

SAN DESIDERIO

2

TARROS SARZANESE: Cavazzoni, Larcombe, Chiappini, Casciari, Lanterna, Marrani (69’ Paganini), Barattini, Bergitto, Tonazzini, Fabiani, Mannelli (46’ Chiappini). All. Fanan

SaN DESISIDERIO: Piazza, Baccini, Iannelli, Busincu, Occhipinti, Scano, Repetto, Casarino, Marra, Casella, Dalessio (69’ Haraka). All. Oliva

Arbitro: Battiato di Genova (Toro e Gioia Dainesedi Chiavari)

Marcatori: 7’ e 52’ Barattini, 13’ Repetto (rigore), 46’ Marra, 50’ Fabbiani.

SARZANA – La Tarros Sarzanese si blocca e torna a vincere. Un successo prezioso e sofferto per i rossoneri che sono riusciti a superare la San Desiderio in una gara fatta di continui sorpassi terminata con tre espulsi, due tra le fila degli ospiti.

Al 7’ l’assist di Tonazzini trova pronto Barattini alla conclusione vincente che sblocca il risultato ma gli opiti al 13’ pareggiano su rigore con Repetto. In apertura di ripresa sul cross di Casella il colpo di testa di Marra regala il vantaggio i genovesi. La sfida si infiamma e la Tarros Sarzanese non molla riuscendo a pareggiare con Fabbiani bravo a concretizzare l’assist di Caleo. Al 52’ ancora una prodezza di Barattini infila il cross di Fabbiani per il 3-2 della vittoria che porta un pizzico di serenità in casa rossonera.