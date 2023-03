Tarros Sarzanese, punto verso la salvezza Reazione d’orgoglio contro la vicecapolista

TARROS SARZANESE

1

SAMMARGHERITESE

1

TARROS SARZANESE: Stano, Larcombe, Chiappini (88’ Lucchi), Cristiani, Lanterna, Casciari, Barattini, Bergitto, Tonazzini, Fabiani, Mannelli (59’ Caleo). All. Polidori

SAMMARGHERITESE: Barre, Guarella, Moladori (80’ Marrale), Sacco, Mortola, Maucci, Ferrari (66’ Fontana), Carbone, Alaia (66’ Delfino), Costa (88’ Paterno), Amandolesi. All. Giacobbe

Arbitro: Corellino di Genova (assistenti Poggi e Muschetti di Genova)

Marcatori: 26’ Moladori, 35’ Fabbiani

SARZANA – La reazione della Tarros Sarzanese c’è stata e contro la seconda forza del campionato di Promozione può essere colta come un risultato sicuramente positivo, che tiene i rossoneri in una zona di sicurezza. E’ stata una bella prova quella offerta dai rossoneri del tecnico Fanan al ’Miro Luperi’ contro la Sammargheritese. Una formazione che si è trovata davanti la corazzata Golfo Paradiso Pro Recco, dovendosi così accontentare del secondo gradno del podio. Ospiti in vantaggio al 26’ con una conclusione di Moladori che si è infilata imparabilmente sul secondo palo. La risposta della Tarros Sarzanese non si è fatta attendere e si è concretizzata al 35’: sul cross di Tonazzini puntuale ’inserimento di Fabbiani che di testa ha insaccato il pareggio. Nella ripresa il ritmo è rimasto alto pur senza creare occasioni particolarmente invitanti.

Nella foto: Barattini