tarros sarzanese

0

MAROLACQUASANTA

0

TARROS SARZANESE: Stano, Larcombe, Neri, Cristiani, Lanterna, Casciari, Lucchi, Fabiani (85’ Alieny), Tonazzini, Mannelli (50’ Barattini), Bergitto (52’ Riviera). All. Fanan.

MAROLACQUASANTA: Di Marco, Gigante, Castagnaro, Porqueddu, Tortorelli (65’ Guano), Tartarini, Beltrano (89’ Bianchini), Paparcone, Vargas, Quattromani (90’ Cerri), Di Muri (23’ Piastra). All. Tonelli

Arbitro: Facino di Genova (Salinelli e Conio di Genova).

SARZANA – Finisce in parità il derby spezzino ma per la Tarros Sarzanese sul risultato finale pesa decisamente nell’economia del risultato il calcio di rigore sprecato nella ripresa. Un punto che mantiene comunque i rossoneri a distanza di sicurezza dalla zona calda della classifica e lascia sempre accese le speranze del Marolacquasanta che sta lottando con grande tenacia. Una partita combattuta e caratterizzata dal grande equilibrio, l’episodio che avrebbe potuto dare la svolta è arrivato del 76’ quando la Tarros Sarzanese ha ottenuto il calcio di rigore. Dal dischetto lo specialista Barattini, entrato in gara da pochi minuti, ha avuto la possibilità di sbloccare il risultato ma ha trovato pronto alla parata il portiere Di Marco che ha così salvato il risultato. Nel finale i rossoneri hanno provato a spingere con maggior insistenza per arrivare al gol della vittoria, ma la retroguarda dei marolini di mister Tonelli ha retto bene evitando ulteriori rischi a Di Marco.