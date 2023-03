Tarros padrona del proprio destino Con quattro vittorie è serie B sicura

Quello che sta succedendo in vetta alla C Gold Toscana di basket a 4 turni dal termine di una stagione regolare finora pirotecnica e ricchissima di emozioni, ha, quasi, dell’incredibile. Sta di fatto che i due ko di Prato e Castelfiorentino, difficilmente pronosticabili rispettivamente in casa contro Arezzo e ad Agliana, stanno in un certo senso rivoluzionando le prospettive di accesso alle prime 4 posizioni e conseguentemente alla promozione diretta nella prossima B Interregionale. Sgranando il ‘rosario’, la classifica recita: Cecina punti 40; Prato e Tarros 38; Castelfiorentino ed Olimpia Legnaia 36; Virtus Siena ed Arezzo 32. Ad oggi, Cecina rimasta in vetta solitariamente ha dalla sua struttura e calendario tali da ambire tranquillamente a chiudere in testa, a meno di harakiri.

Per gli altri tre posti, di cui due sembravano appannaggio proprio di Prato e Castelfiorentino, e che danno diritto al salto di categoria, sono 4 le squadre in ballo, sebbene Arezzo, pur distanziata ma che deve giocare ancora contro Castelfiorentino e Spezia sfruttando il fattore campo (entrambe in casa), con la vittoria a Prato sta annusando l’impresa; entra in gioco fortemente a questo punto il calendario, avendo in serbo molteplici scontri diretti. Il primo e forse più importante sarà proprio quello tra Castelfiorentino e Prato che si sfidano domenica con Tarros Spezia ed Olimpia Legnaia pronte ad approfittarne ospitando rispettivamente Valdarno (penultima) e Lucca (10ª) mentre Arezzo riceve la visita di Valdisieve. La settimana successiva testa-coda facile per Cecina a Livorno, quindi altro scontro diretto per Castelfiorentino che gioca ad Arezzo, Olimpia Legnaia in casa con Valdarno e Tarros di scena ad Agliana.

Alla penultima sarà il PalaSprint il campo principale con la supersfida Tarros-Prato, Castelfiorentino sarà di scena a Pontassieve, Cecina in casa con la Virtus Siena ed Arezzo sul campo della Mens Sana. E anche l’ultimo turno, il 15°, promette scintille, a meno che i giochi non siano già fatti, con due scontri diretti: Prato-Olimpia Legnaia ed Arezzo-Tarros, mentre Castelfiorentino riceve la Mens Sana e Cecina gioca ad Altopascio.

La Tarros Spezia è padrona del proprio destino (vincendole tutte e quattro sarebbe matematicamente promossa), ma in virtù appunto di questi scontri diretti potrebbe, con certi incroci di risultati, anticipare la ‘festa’ già tra quindici giorni. Ma forse è meglio tralasciare tabelle e caso mai pensare a non compiere harakiri.

G.S.