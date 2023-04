Tarros, la gioa di Caluri: "E’ stata un’impresa"

Per assurdo, tecnicamente non si tratta di una promozione. Perché passare dalla 4ª serie nazionale alla… 4ª, per l’appunto, non si può parlare di promozione. E caso mai, sempre per assurdo, le prime 6 più che altro a fine stagione evitano la ‘retrocessione’ nella prossima C Regionale, 5ª serie cestistica. Quel che cambia invece è l’asset: riassumendo, in soldoni c’erano due serie C (Gold e Silver) ed una B unica, ora avremo due serie B (Nazionale ed Interregionale) ed una C unica (Regionale). Tutto questo non inficia, anzi, amplifica l’impresa della Tarros Spezia che come ha argutamente sintetizzato Danilo Caluri, presidente del club spezzino, "nessuno voleva mollare l’osso"; chiaro dunque il riferimento del capataz bianconero, e cioè che praticamente, ad almeno metà delle squadre interessava approdare nel nuovo asset della B Interregionale, tant’è che a gennaio e febbraio, con le finestre di mercato aperte, si erano rinforzate in parecchie, proprio per non restare a piedi ed essere relegati nella prossima C Regionale.

Quella della Tarros poi, se paragonata soprattutto al contesto territoriale nel quale opera, è risultata pertanto un’autentica impresa: vincere in Toscana poi, con budget inferiore sapendo inoltre che tutti i ‘competitors’ possono usufruire anche di giocatori di prim’ordine a chilometro zero.

"Sì, hai detto bene: è stata un’impresa – ci conferma Caluri –; siamo voluti venire a giocare in Toscana, girone notoriamente più duro di altri, e devo dire che in questi anni siamo sempre stati ai vertici, sfiorando la B unica (la 3ª serie nazionale, ndr) due stagioni fa, e in tutta onestà sono molto soddisfatto di tutto quello che si è creato".

Parli anche dei tifosi immagino.

"Esattamente. Domenica abbiamo anche dovuto a malincuore lasciare fuori decine di spettatori. Si è creato un bel rapporto e spero che questo entusiasmo sia propedeutico anche per riportare i giovani a praticare questo meraviglioso sport".

Ed ora?

"Godiamocela. Poi con calma e a tavolino vedremo come operare, perché è indubbio che per restare nella categoria, che sarà decisamente più difficile, servirà l’impegno concreto di molti". E dunque, al di là delle etichette, è il peso tecnico-qualitativo della nuova B Interregionale rispetto alla C Gold attuale che muta in maniera considerevole, visto che vi approdano le migliori 64 squadre di C Gold a livello nazionale, tra queste appunto la Tarros, e le 32 che ‘retrocederanno’ dalla attuale B unica, alzando così il livello tecnico della ‘4ª serie nazionale’. In tutto 96 formazioni che molto probabilmente verranno suddivise in 4 Conference e a sua volta suddivise in 2 Divisioni ciascuna da 12 squadre.

