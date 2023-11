Tarros in trasferta

Questa sera nell’unica trasferta piemontese la Tarros gioca la sua prima gara infrasettimanale delle tre in programma in questa prima fase giocando a Serravalle Scrivia (in tutto ne giocherà fuori casa due, l’altra il 20 dicembre a San Miniato, mentre l’unica casalinga sarà proprio ancora contro Serravalle il prossimo 17 gennaio, ndr) . Non c’è dunque il tempo per assaporare il primo successo al PalaSprint e nemmeno per rifiatare un attimo per i ragazzi di Andrea Scocchera che proveranno a inanellare il 3° successo esterno consecutivo, dopo Cecina e Castelfiorentino, proseguendo nel percorso netto lontano da casa. "Non deve ingannare la loro posizione in classifica – sottolinea il presidente Danilo Caluri –; i piemontesi è vero che hanno vinto sinora una sola partita ma, soprattutto nell’ultima gara, hanno segnato molto. Da parte nostra ci dovrà essere massima concentrazione, come sempre: sembra un’ovvietà ma non lo è, il campionato è equilibrato e tutte le partite sono difficili". Il presidente, però, resta ottimista: "Sono contento della nostra squadra, ho visto progressi e penso che possiamo crescere ulteriormente. Certo ci siano degli errori che dobbiamo correggere, ma ritengo che la nostra sia una squadra forte, sia fisicamente che tecnicamente, che potrà darci belle soddisfazioni". Vincere stasera sarebbe oltremodo importante per tornare carichi di entusiasmo domenica al PalaSprint contro Lucca. Alle 21 a Serravalle arbitrano Valerio Venezia di Sedriano (MI) e Francesco Mainetti di Daverio (VA).

Gianni Salis