Tarros beffata dalla Caperanese Si complica il finale di stagione

CAPERANESE

2

TARROS SARZANESE

1

CAPERANESE: Traverso, Dall’Aglio (70’ Cosentino), Arbocò (70’ Pane), Cogozzo, Garrasi, Pomo, Vatteroni (70’ Lunale), Cesaretti (70’ Traversaro), Mosto, Pantini, Paoletti. All. Palermo

TARROS SARZANESE: Stano, Larcombe (54’ Lucchi), Chiappini, Cristiani, Lanterna, Casciari, Barattini, Bergitto (75’ Alieny), Tonazzini (65’ Caleo), Fabiani, Mannelli (61’ Paganini). All. Fanan

Arbitro: Pettirossi di Genova

Marcatori: 11’ Tonazzini, 3’ Mosto, 83’ Pomo

CAPERANA – Si complica il finale di stagione la Tarros Sarzanese che torna sconfitta dalla sfida contro la Caperanese. La doccia gelata per i rossoneri è arrivata all’83’ con i gol che ha ribaltato il risultato. Per i rossoneri del tecnico Mirco Fanan l’inizio di gara è stato dei migliori e infatti già all’11 sul cross di Barattini è stato bravo Tonazzini a seguire l’azione colpire al volo infilando il gol del vantaggio. In chiusura del primo tempo da una palla filtrante Mosto ha battuto il portiere Stano in uscita. La beffa è arrivata all’83’: dal corner di Pantini il colpo di testa di Pomo si è infilato sul secondo palo regalando la vittoria alla Caperanese e costringendo adesso i sarzanesi alla massima concentrazione alla ripresa del campionato.