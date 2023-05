Tarros, ancora Scocchera nel futuro "Con pochi rinforzi pronti alla B"

Dì la verità, non stai rimpiangendo i play-off? "Cosa? No, no, anzi. Non so proprio soprattutto mentalmente come avremmo potuto reagire a disputare la post-season" ora in pieno svolgimento. Poco meno di due settimane sono passate dall’approdo alla B Interregionale e questo tempo è stato trascorso esclusivamente a disintossicarsi dalla tossine di una stagione vissuta in apnea e quindi a dir poco stressante. "Sì, sì, ci voleva, per tutti noi della Tarros". Lui è Andrea Scocchera, coach della Tarros appena approdata al nuovo format della B Interregionale, chiamato la scorsa estate dal club dei Caluri a guidare la squadra dopo il divorzio da coach Bertelà; il club puntò così su un giovane alla sua prima stagione in C Gold avendo allenato in precedenza soltanto le giovanili tra Cecina, Empoli e Livorno, e nelle ultime 6 stagioni la formazione pisana della Pallacanestro Valdera di Capannoli, portandola dalla serie D alla C Silver, conquistando anche una Coppa Toscana di categoria e raggiungendo i play-off. Ed ora? Il futuro di Andrea Scocchera verrà delineato entro giugno, dopo che il tecnico livornese ed il club si ritroveranno per capire se e come ripartire insieme: "Sì, ci rivedremo tra questa e la prossima settimana – ammette Scocchera – abbiamo tutto il tempo; credo che ci sia volontà da ambo le parti di proseguire il rapporto ma è ovvio che prima bisogna incontrarsi".

E’ stato stressante, immaginiamo, soprattutto dopo un avvio del girone di ritorno contrassegnato da 3 sconfitte nelle prime 4 gare.

"Hai detto bene. Eravamo partiti malissimo".

E poi tra infortuni e malattie siete risorti a Quarrata.

"Incredibile quello che i ragazzi fecero nonostante fossimo in condizioni pessime".

Lì c’è stata la prima svolta.

"Sì. Un match che ci ridiede fiducia anche se obiettivamente non eravamo ancora usciti da quelle negatività ed infatti facemmo molta fatica contro Costone sette giorni dopo".

La svolta vera, la 2ª, con Cecina e Virtus Siena, due big.

"Verissimo anche questo. Dovevamo dimostrare qualcosa in più visto che i nostri avversari erano in quel momento entrambi primi e obiettivamente disputammo due gare di livello, soprattutto difensivo. L’arrivo di Seskus a gennaio aveva liberato Balciunas da molte incombenze. Avevamo nuovi equilibri ed i ragazzi sono stati tutti quanti bravi a calarsi in questa nuova dimensione di squadra".

Cosa serve a questa squadra per cercare di non soffrire in un campionato tecnicamente di spessore?

"Non servirà fare una rivoluzione – chiosa Scocchera – , ma è ovvio che bisognerà prendere anche qualche elemento di categoria".

G.S.