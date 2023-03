Tarros a passo di carica passa anche a Lucca con un super Ramirez

BASKET LUCCA

73

TARROS SPEZIA

81

BASKET LUCCA: Landucci ne, Burgalassi 4, Lenci ne, Lippi 6, Barsanti 8, Russo, Tempestini 4, Del Debbio 13, Simonetti 27, Piercecchi ne, Pierini 11, Rinaldi ne. All. Nailin. TL:1217.

TARROS SPEZIA: Bolis 5, Ramirez 14, Marrucci 3, Gaspani ne, Steffanini ne, Vignali 19, Fazio 5, Pietrini ne, Morillo ne, Seskus 4, Balciunas 27, Tedeschi 4. All. Scocchera. TL: 1519.

Arbitri: Montano di Siena e Cignarella di Pisa.

Parziali: 21-16, 35-41, 47-59.

LUCCA – Questa Tarros ha un’altra testa. Due mesi fa questa gara probabilmente non l’avrebbe saputa portare a casa conquistando così il 7° referto rosa consecutivo. La differenza sta nell’approccio al match e nel saper ‘restare in campo’ anche nei momenti difficili. La Tarros al PalaTagliate ha condotto le danze per gli interi 40’, con un autorevolezza poche volte riscontrata in questa stagione. Le due triple in un amen di Balciunas (0-6) all’alba del match sono il biglietto da visita dei bianconeri che sono sempre in pieno controllo. Il 3° fallo di Balciunas (35-47, 23°) non scompone più di tanto i bianconeri che hanno nel solito Ramirez l’uomo ovunque che nel giro di un paio di possessi riesce a difendere, prendere rimbalzo, andare in contropiede, segnare da oltre l’arco o da sotto, recuperare palla, sfornare assist. E tutti i compagni beneficiano di questa energia esplosiva arrivando anche al +16: 39-55 del 27°. E quando Lucca si riavvicina (61-63, 34°) è Balciunas a riprendere le fila del discorso con due triple mortifere a cui dà una grossa mano anche Vignali. Lucca va al fallo sistematico ma la Tarros resta glaciale dalla linea della carità. Domenica in casa contro Valdarno, per un’altra finale: ne mancano quattro.

G.S.