Tanti giocatori in rosa ma le lacune restano La difesa zoppica, necessari interventi

Il mercato va avanti fra le incognite, tutto lascia presagire che Macia fino all’ultimo dovrà piazzare la massa di esuberi. Ma le prime gare ufficiali hanno dimostrato che, nonostante i 33 giocatori in rosa, ci sono lacune ben precise. Disegnando la rosa sul 4-3-3 attuale e sul nostro preferito 4-3-1-2, con Antonucci trequartista, ci sono rispettivamente 3 e 2 ’X’ da riempire, fermo restando che se partisse un Amian o un Nikolaou o chi per essi, ci vorrebbe un pari livello al loro posto. Iniziamo da difesa e centrocampo, comuni ai due moduli. Amian terzino destro avrebbe dietro di sé Ferrer, ingiustamente maltrattato, e Moutinho, non proprio all’altezza. Il centrale di destra è la prima X grande come una casa, che non potrebbe dirsi colmata con l’arrivo del georgiano Gelashvili, da considerare inizialmente un rincalzo come Hristov e Muhl, con Nikolaou unico vero titolare e Bertola e Serpe da cedere in prestito (se Bertola non lo metti al posto di un centrale nemmeno quando è l’unico in panchina, è evidente che non lo ritieni pronto). Requisiti di mister X: o riserva di A destinata a giocare poco, ma in grado di fare la differenza in B, o protagonista in B (a questo punto molto difficile prenderlo, se non strapagando); velocità di base e discreta tecnica individuale. Non si accettano scommesse nel ruolo, troppo delicato. Sulla sinistra c’è una coppia di terzini extra come Bastoni e Reca, di cui uno andrebbe giocoforza avanzato (ma allora ci vorrebbe una riserva anche lì). Il centrocampo peraltro sarebbe già al completo, sempre a meno di sorprese: Zurkowski, Esposito e Bandinelli titolari, Cassata, Ekdal e Cipot riserve e Pietra settimo da tenere e far crescere in casa, almeno fino a gennaio. Venendo al tridente del 4-3-3, a destra c’è una doppia X, mancando sia il titolare sia la riserva (Cipot non è da considerare), i tre centravanti sono Moro, Esposito Junior prima riserva e Krollis seconda riserva, sulla sinistra avresti Antonucci e l’ottimo Kouda rincalzo. Ma siccome pensiamo che confinare Antonucci in fascia sia un delitto, noi lo metteremmo dietro le punte, sempre con Kouda suo alter ego. Davanti avremmo un titolare (Moro) e una X, riserve Esposito e Krollis. Requisiti della punta X: capacità realizzativa, esperienza, aver dimostrato di saper fare la differenza in B (oppure, valida riserva in A da almeno 6-7 gol, tranquillamente convertibili in doppia cifra in B). Non mancano le pedine di scambio, da Verde a Bourabia, per arrivare ai profili mancanti. Non fare 31 dopo aver fatto 30 condannerebbe lo Spezia all’ennesima stagione del vorrei ma non posso, certamente fuori dalla lotta promozione.

Mirco Giorgi