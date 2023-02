"Tanti aspetti positivi, ripartiamo da quelli"

di Fabio Bernardini

"Sono felicissimo di essere approdato in una piazza così importante, ringrazio la proprietà, Macia e Melissano per la possibilità concessami. Ho trovato un gruppo molto coeso e unito, ho a disposizione una rosa di valore, ho la massima fiducia nelle qualità di questi giocatori".

Le prime parole del neo tecnico aquilotto Leonardo Semplici sono state all’insegna del lavoro, della fiducia e del coraggio: "Voglio uno Spezia propositivo - ha affermato - andremo a fare la guerra con le nostre qualità. Conosco la tifoseria spezzina, ne ho sempre apprezzato vicinanza e attaccamento. Chiedo ai supporter di continuare a starci vicini, solo attraverso la coesione società, tifosi e squadra potremo arrivare al traguardo della salvezza. Noi promettiamo di sputare sangue fino all’ultima partita". Parole al miele per gli appassionati dei colori bianchi e per Eduardo Macia che ha esaltato le qualità del neo trainer: "Ha fatto un miracolo a Ferrara, un’impresa a Cagliari, in caso di salvezza starà con noi altri due anni".

Semplici, eredita uno Spezia a due punti dalla zona retrocessione, con ben 39 gol subiti e 19 reti realizzate.

"Parto dagli aspetti positivi. Ho intravisto, nelle partite da me visionate, qualità importanti che la squadra ha dimostrato di avere, bisognerà ripartire da quello. Ho avuto il piacere di conoscere i ragazzi, ho trovato grande disponibilità. I numeri parlano chiaro ma credo che attraverso il lavoro si possa dare un indirizzo alla squadra sia dal punto di vista difensivo, creando i presupposti per essere un po’ più ermetici, che sul fronte offensivo. Si può migliorare".

Ha trovato una squadra impaurita?

"Questa è una compagine con dei valori, a volte capitano momenti up e down. Ora è un momento difficile, ma attraverso il lavoro, cercando di riportare un ambiente positivo anche nelle sconfitte, spero si possa arrivare a conseguire la salvezza. Ovviamente con l’aiuto dei ragazzi, della società e dei tifosi".

Lavorerà sull’aspetto psicologico?

"La salvezza passa anche da un lavoro di questo tipo, bisogna entrare nella testa dei giocatori, ci vuole un rapporto di stima tra mister e squadra. Cercherò di creare questo clima funzionale all’obiettivo, capire le problematiche che possono esserci a livello singolo e di squadra per trovare la chiave di ognuno. Ho trovato nei giocatori il desiderio di invertire l’andamento, bisognerà lavorare a 360 gradi sulle loro qualità. Vorrei che tornassero a essere quei giocatori spregiudicati che in passato hanno raggiunto risultati importanti. Sta a me creare empatia con la squadra, un complesso che lotti su tutti i fronti e rispecchi il volere della società e dei tifosi".

4-3-3 o 3-5-2?

"Sono circa vent’anni che faccio questa professione e le mie squadre hanno giocato quasi sempre a quattro. Alla Spal ho fatto il 3-5-2 perché c’erano giocatori funzionali a quel sistema di gioco. Non sono legato a un modulo o a un altro ma alle qualità dei ragazzi. Poi non saranno importanti i numeri ma come i ragazzi staranno in campo. Credo, in linea di massima, di poter continuare sul tema tattico visto ultimamente".

Solo quattro le vittorie conseguite dallo Spezia, per la salvezza occorre altro.

"Credo che in ogni gara dovremo provare a rubare punti, questa è una squadra che ha delle qualità, lo Spezia dovrà andare su tutti i campi per giocarsi la partita ed essere propositivo. Voglio che i ragazzi esprimano la loro identità, voglio andare a fare la guerra con le nostre qualità per raggiungere la salvezza".

Alle porte la partita di Udine. "L’Udinese è una squadra forte, di valore, sarà una partita difficile ma siamo consapevoli del nostre qualità. Abbiamo quindici partite, dobbiamo sbagliare il meno possibile e già domenica prossima avremo una partita importante. È chiaro che per trasmettere la mia filosofia di gioco ci vorrà qualche allenamento in più".

Possibile la convivenza Nzola-Shomurodov?

"Sono due attaccanti di grande valore, bisognerà trovare gli equilibri giusti".

Ampadu, play a centrocampo o difensore?

"Lo vedo più difensore".