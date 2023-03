Tabella di marcia per spuntarla

Quanti punti servono allo Spezia? Dipende dal derby contro la Samp. Una tabella di minima: pari con la Salernitana, sconfitte con Fiorentina e Lazio, pari con Samp e Monza, nessuno a Bergamo, 3 (obbligatori) a Cremona, zero col Milan, 1 a Lecce, 3 col Toro e 0 a Roma. Arrivare a 34 dovrebbe essere sufficiente, visto che la Samp per arrivare allo spareggio dovrebbe vincerle tutte in casa (pareggiando con lo Spezia) e fare 6 punti fuori: se c’è un giudice a Berlino, non dovrebbe farne neanche uno tra Roma, Fiorentina, Milan e Napoli. Dovrebbe vincere a Lecce e Udine.

M.G.