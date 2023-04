Supporter delusi Tre punti buttati Bisogna lottare

Delusione palpabile tra i tifosi aquilotti per il mancato successo dello Spezia nel derby contro la Samp, ma al tempo stesso nessun accenno di resa, anzi: "Tre punti buttati al ‘Ferraris’, troppi i gol sbagliati. La lotta salvezza diventa durissima, ma siamo abituati a combattere". Guarda il bicchiere mezzo pieno Andrea Sani: "Un punto fa morale anche se è scontato dire che tutti noi sperassimo nella vittoria. Lo Spezia ha avuto tantissime occasioni da gol ma non le ha sfruttate, la squadra sta pagando il mancato acquisto estivo di un centravanti alternativo a Nzola. Comunque non bisogna demoralizzarsi, ma restare vicini agli Aquilotti combattendo insieme a loro. Anche se affronteremo squadre blasonate bisognerà fare punti a tutti i costi". Si allinea Antonio Simoncini: "Tre punti buttati via, una grandissima occasione sprecata per portare a casa la vittoria visto le difficoltà evidenti della Sampdoria. Aver sprecato così tante palle gol è preoccupante. Comunque il punto consente allo Spezia di restare fuori dalla zona retrocessione. Non bisogna cedere il passo al pessimismo, siamo lo Spezia e siamo spezzini, siamo abituati a lottare da sempre". Amareggiato ma combattivo Paolo Sommovigo: "C’è amarezza perché lo Spezia ha creato dodici occasioni da gol e ne ha realizzata solo una. Era una partita da vincere visto anche la qualità non trascendentale degli avversari, purtroppo i tre punti stentano sempre ad arrivare. Lotteremo fino alla fine tutti insieme e ci salveremo". Gli fa eco Fabrizio Pinotti: "Abbiamo avuto una grande occasione di vincere ma davvero troppe le palle-gol sprecate. Però tutto sommato un punto è meglio che niente visto che stavamo perdendo. Da qui in avanti servirà vincere, non si può andare avanti solo con i pareggi".

Fabio Bernardini