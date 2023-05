Successo per il 2° memorial Francesco Conti Il Canaletto dona 500 euro per i bimbi ucraini

Grande successo per il 2° memorial Francesco Conti organizzato al ’Tanca’ dal Canaletto Sepor che ha partecipato al torneo con due squadre, conquistando un primo e un terzo posto. Nella formazione che ha vinto il bronzo gioca Giovanni Conti.Il Canaletto Sepor ha donato alla associazione Francesco Conti 500 euro per le esigenze dei bambini Ucraini, tale somma con quello che verrà raccolto in una prossima iniziativa della Associazione Francesco Conti verrà inviato, a mezzo di canali sicuri, in Ucraina per le necessità dei bambini Ucraini. La squadra del Canaletto vincitrice del torneo ha voluto donare la coppa della vittoria alla famiglia del piccolo Francesco che ringrazia pubblicamente i bimbi del Canaletto congiuntamente ai dirigenti e alla società per il bellissimo gesto che esalta i veri valori dello sport.