Studenti universitari visita al Ferdeghini

Il settore giovanile dello Spezia ha avuto il piacere di ospitare nelle proprie strutture, gli studenti di Scienze Motorie dell’Università Telematica San Raffaele di Roma che hanno potuto conoscere quelle che sono la filosofia di pensiero e l’impostazione metodologica che caratterizzano le giovanili del club di via Melara. Tutte allineate sull’importanza del valore della relazione - tra staff tecnico e giocatori - inteso come base pedagogica fondamentale per poter costruire un rapporto vero e autentico con il ragazzo. L’incontro è stato condotto dal responsabile tecnico del settore giovanile Stefano Ghisleni.