Stasera il trofeo Vettone a Sarzana: al via gli abbonamenti Stasera al Vecchio Mercato di Sarzana si gioca la 10ª edizione del torneo 'Luigi Vettone'. L'Hockey Sarzana ha aperto la campagna abbonamenti per assistere alle partite di A1 e A2. Ingresso gratuito per Sarzana-Lodi. Tesseramenti in vendita alla segreteria.